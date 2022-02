ACH Volley blizu zasuka, a doživel prvi poraz v sezoni

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi polfinalni tekmi evropskega pokala challenge izgubili proti francoskemu Narbonnu z 2:3 (-23, -22, 28, 16, -10) in doživeli prvi poraz v sezoni. Po 42 zaporednih zmagah so naleteli na nekoliko bolj razpoloženega tekmeca, ki je v Tivoliju igral odlično predvsem v končnicah prvih dveh nizov. Po skorajšnjem zasuku gostiteljev pa je le vknjižil zmago in si zagotovil pomembno prednost pred revanšo.

Dvoboj je odločil peti niz, ki so ga Ljubljančani začeli z vodstvom 3:1. Toda sledilo je sedem zaporednih točk petouvrščene ekipe francoskega prvenstva za vodstvo z 8:3 ob zadnji menjavi strani. S štirimi točkami zapovrstjo so se odbojkarji ACH Volleyja še nekako vrnili, a je Narbonne po pregledu posnetka znova prišel do +3 (10:7) in spet zanesljivo dobil končnico niza.

Nikola Gjorgiev je za Ljubljančane dosegel 23 točk, najbolj učinkovit na tekmi pa je bil gostujoči korektor Rafael Rodrigues de Araujo s 25 točkami.

ACH Volley: Pernuš, Šket 5, Rutar 1, Masulović 10, Todorović 5, Peruničić, Okroglič 1, Kovačič, Gjorgiev 23, Pokeršnik 14, Videčnik 13, Kök 5; Narbonne: Bassereau 21, Uriarte 4, Jouffroy 1, Silva de Araujo, Gabin, Bouguerra 1, Durand, Zerba 11, Duee, Zanotti 10, Ramos 7, Rodrigues de Araujo 25.

Povratna tekma bo na sporedu v torek, 1. marca.