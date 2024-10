Afričani najboljši na svetu, Novomeščana v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Kako se je včeraj razpletel 28. ljubljanski maraton, kako sta svoja nastopa komentirala slovenska prvaka Anja Fink Malenšek in Primož Kobe, komu se je še posebej zahvalila 27-letna zobozdravnica iz Novega mesta, zakaj si je v cilju oddahnil njen 16-let starejši someščan, kdo mu je pomagal prebroditi veliko krizo, kako je opisal svoj tek do novega slovenskega rekorda proge, kaj je 43-letni Novomeščan povedal o gledalcih, zakaj optimistično pogleduje naprej, kakšne težave je imela na progi kenijska zmagovalka Joyce Chepkemoi Tele, zakaj do konca lanskega leta ni smela tekmovati, kakšno kazen je presta(ja)la, koliko denarja sta prejela najhitrejša tekača, kolikšen je nagradni sklad največje športno-rekreativne prireditve v Sloveniji, kako so se razpletle preizkušnje na manjših razdaljah ...