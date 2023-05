Alen in Tonček grška prvaka

Slovenska odbojkarska reprezentanta Alen Pajenk in Tonček Štern sta minuli vikend z Olimpiakosom osvojila naslov grških državnih prvakov. Sašo Štalekar in Dejan Vinčić se v Nemčiji podajata v boj za naslov, Jan Kozamernik in Klemen Čebulj pa v poljskem prvenstvu lovita bron.

Minuli konec tedna se je končalo grško prvenstvo. Velik delež k novemu uspehu grškega velikana Olimpiakosa, ki se je v tej sezoni veselil tudi zmage v evropskem pokalu Challenge, sta prispevala Pajenk in Štern. Slovenska odbojkarja sta se izkazala tudi na zadnji tekmi končnice v gosteh pri večnem tekmecu Panathinaikosu, na kateri je Pajenk dosegel 15 točk, Štern pa je k zmagi dodal 11 točk.

Na Poljskem se bosta Kozamernik in Čebulj borila za bronasto odličje. Njuna Asseco Resovia, sicer najboljša ekipa rednega dela državnega prvenstva, v polfinalu ni bila kos klubskemu evropskemu prvaku, ekipi Grupa Azoty Zaksa. Ta je na odločilni tretji tekmi slavila s 3:2. Resovia si bo končno tretje mesto skušala priigrati na obračunih z ekipo Aluron CMC Warta Zawiercie.

V italijanskem prvenstvu je Verona sklenila nastope. V ligi, v kateri se je osem ekip borilo za uvrstitev v polfinale oz. v boj za končno 5. mesto, je morala Verona s 3:1 priznati premoč Valsa Group Modeni. Slovenski sprejemalec Rok Možič, ki bo tudi naslednjo sezono igral v dresu Verone, je letošnjo sklenil s 14 točkami.

V Nemčiji se veliki finale državnega prvenstva med ekipama BR Volleys in VfB Friedrichshafen začenja danes, v njem bosta nastopila dva slovenska reprezentanta. Barve Berlinčanov bo branil Štalekar, na drugi strani mreže pa bo stal Vinčić. Za Šterna, ki je v tej sezoni branil barve Friedrichshafna, je sezona zaradi predpisanega počitka po poškodbi že končana.