Alenka Artnik ima nov svetovni rekord

FOTO: Blaž Samec

Naša najboljša potapljačica Alenka Artnik se je na tekmovanju v globinski apneji v disciplini potop s konstantno obtežitvijo s plavutjo potopila 118 metrov globoko in tako popravila svoj lastni svetovni rekord za osupljive štiri metre.Vsako leto se ob znamenitem 203 metre globokem Deanovem modrem breznu na Long Islandu zbere elitna druščina apneistov in premika meje globinskega potapljanja v treh klasičnih disciplinah – potopu ob vrvi, s plavutjo in brez. Tekmovalci so konstantno obteženi, kar pomeni, da pri dvigu ne smejo odvreči uteži, ki jim pomagajo pri spuščanju.Artnikova je imela doslej v lastni najbolj cenjen rekord v disciplini potop s plavutjo, že nekaj let pa si ga je izmenično podajala z veliko tekmico – ItalijankoDoslej sta mejo pomikali le za en meter in tako se je tudi danes Alessia potopila 115 metrov globoko in Alenki za nekaj minut izmaknila svetovni rekord.Todav naslednjem potopu ni več igrala po nenapisanih pravilih potapljanja in torej ni napovedala le za meter večje globine, temveč se je potopila kar 118 metrov globoko. S tem je nakazala popolno prevlado v tej disciplini. Tekmovanje sicer traja še teden dni, v tem času bo vsak od tekmovalcev lahko opravil šest potopov in ni nemogoče, da je katera od deklet prvi dan še skrivala svoje adute.V moški konkurenci je Rusnajboljši globinski potpljač zadnjega desetletja, prav tako popravil svetovni rekord, tokrat v disciplini prosti potop ob vrvi. Nova najboljša globina zdaj znaša 126 metrov.Deanovo modro brezno je kraška udornina v obliki valja na Long Islandu na Bahamih, ki jo je zalilo morje. Takoj pod površjem ima obseg približno 30 metrov, globlje pa se razširi do 100 metrov. Ker ga pred odprtim morjem ščiti koralni greben, je kot ustvarjen za potapljače, saj v njem ni tokov, valov in termokline. Tudi zaradi dovolj velike globine, ki znaša 203 metre, bo še lep čas izpolnjeval vse potrebe globinskih potapljačev.