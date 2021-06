Američani deseta žrtev slovenskih odbojkarjev

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 13. kolu lige narodov v Riminiju dosegla še deseto zmago. Tokrat je bila v triurnem maratonu, po številnih zasukih in pravi drami s 3:2 (-28, 19, -21, 26, 13) boljša od ZDA in je le še dve tekmi oddaljena od želenega polfinala.



Dvoboj z Američani, ki sodijo med odbojkarske velesile, je bila za četo Alberta Giulianija zelo pomemben. V boju za tretje ali četrto mesto po rednem delu tekmovanja je bil zadnji cikel treh tekem nujno začeti zmago, še posebno, ker so tako Francozi kot Srbi že pred tem uspešno opravili svojo nalogo proti Iranu in Avstraliji.



In Slovenci niso razočarali. Še enkrat so pokazali svoj bojevit značaj, se vrnili iz izgubljenega položaja, zaostajali so z 1:2 in 20:23 v nizih, nato pa dobili še izenačen tie break.



Jan Kozamernik je po tekmi dejal: »Izjemna zmaga! Vsa čast fantom, mislim, da take tekme vsi čakamo celo življenje. Res smo lepo pokazali, da znamo igrati tudi proti takšni velesili, kot je reprezentanca ZDA, ki bo igrala na olimpijskih igrah in dosega ogromne uspehe. Mi smo pokazali značaj in mislim, da to največ šteje. Ta zmaga nam bo ogromno pomagala za uvrstitev med najboljše štiri v ligi narodov. Res sem zelo ponosen na soigralce.«



Točke za Slovenijo: T. Štern 18, Pajenk 13, Kozamernik 7, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Kovačič, Videčnik, Ropret 3, Urnaut 16, Čebulj 27, Možič.

ZDA: Anderson 9, Sander 21, Jendryk, Ensing 5, Stahl 5, K. Shoji, Defalco 17, Christenson 1, Holt 12, Sander, Jaeschke, Muagututia 1, Smith 6, E. Shoji.



Slovenija se bo v torek pomerila z Japonsko, nato pa jo v sredo čaka še Bolgarija.

