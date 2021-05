Aniti Horvat in Žanu Rudolfu bron

Vroclav v Šleziji na jugu Poljske je gostil nenavadno svetovno prvenstvo – atletskih mešanih štafet. Slovenske barve sta branila naša rekorderja Anita Horvat in Žan Rudolf, v Šleziji pa sta v tem teku mešanih štafet na (2 x 2 x 400 m) osvojila bronasto kolajno s časom 3:41,95.



Zmagala je gostiteljica Poljska (3:40,92), nastopila sta Joanna Jozwik in Patryk Dobek, druga sta bila Kenijca Naomi Korir in Ferguson Cheruiyot Rotich (3:41,79).



»Z Anito sva pokazala, da sva v dobri formi. Najbolj me je bilo strah, ker tudi na treningih ne delamo nič takega, po 400 m je bilo manj kot minuta premora. Pričakoval sem več težav, sem sicer utrujen, ampak ni bilo tako hudo, kot sem si mislil,« je dejal Rudolf, njegova sotekmovalka pa je poudarila: »Mislila sem si, da bom v prvi predaji veliko bolj izmučena, a sem bila le zadihana. Zato sem imela za drugi krog več moči, kot sem pričakovala. Bilo je noro, ko sem vedela, da je Rudolf pretekel ciljno črto in prav izbruhnilo je veselje iz mene. Noro. Je pa res, da sem ves čas zadnjega kroga tudi pričakovala kolajno, saj so bile druge tri štafete že zelo oddaljene.«



