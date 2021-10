Aretirali moža umorjene kenijske atletinje

Petindvajsetletno tekačico Agnes Tirop, ki je septembra v Nemčiji postavila svetovni rekord v cestnem teku na 10 km, so v sredo našli mrtvo na njenem domu v kraju Iten na severozahodu domovine. Že v petek bi se moral mož umorjene atletinje pojaviti na sodišču, potem ko so ga policisti, ki so sledili njegovemu telefonu s staro kartico SIM, v četrtek stisnili v kot v mestu Mombasa in ga aretirali.

Tožilec bo kljub hitrem začetku obravnav zahteval več časa za zbiranje dokazov, je poročala AFP. Odlično atletinjo so večkrat zabodeno našli na domu v mestu Iten, ki pri tamkajšnjih športnikih velja za priljubljeno območje za trening zaradi visoke nadmorske višine.

Poslovila se je z drugim mestom v Ženevi

Zadnjič je Tiropova, četrta z olimpijskih iger v Tokiu na 5000 m, nastopila 3. oktobra, ko je bila na 10 km druga na cestni tekmi v Ženevi. Dvakrat je bila bronasta na svetovnih prvenstvih v Londonu 2017 in Dohi 2019.

V zadnjih dneh je kenijski šport zavit v črno, to je namreč že druga smrt kenijskih atletov v mesecu oktobru, potem ko je samomor, kot navaja kenijska zveza, pred dnevi storil nekdanji član tamkajšnje uspešne reprezentance v krosu in trikratni svetovni prvak Mwok Macharinyang, piše AFP.

Kenijska atletska zveza je ob tragičnih dogodkih odpovedala vsa tekmovanja v naslednjih dveh tednih.