Bagnaia odbil prvo Martinovo »zaključno žogico«

Italijanski motociklistični šampion Francesco Bagnaia (Ducati) je odbil prvo »zaključno žogico« Jorgeja Martina (Pramac Ducati) za osvojitev naslova svetovnega prvaka v razredu motoGP. Z zmago na šprinterski dirki v Montmelu pri Barceloni je nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupni razvrstitvi za SP.

O tem, kdo od njiju bo osvojil lovoriko, bo tako odločala jutrišnja klasična velika nagrada solidarnosti (z začetkom ob 14. uri), ki so jo iz nedavno poplavljene Valencie premaknili v katalonsko metropolo. »Peccu« je tokrat pomagal tudi rojak in moštveni sotekmovalec Enea Bastianini (+ 0,942), saj je Martinu odščipnil točko, potem ko ga je prav v zadnjem krogu prehitel in potisnil na tretje mesto (+ 1,270). To pomeni, da ima 26-letni Španec pred zadnjo preizkušnjo v letošnji sezoni 19 točk zaloge.

»To je bila nora dirka, na kateri sem dal vse od sebe. Počutim se dobro in zadovoljen sem z razpletom,« je bil dobro razpoložen Martin, ki bi mu v primeru jutrišnje Francescove zmage za osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka v kraljevski kategoriji zadostovalo že deveto mesto. Njegova prednost je lepa, toda že ena večja napaka ali okvara motorja bi mu lahko prekrižala račune.

Vesel je bil tudi Bagnaia. »Naredil sem, kar sem moral. Zelo sem vesel zmage, ki jo bom poskušal ponoviti tudi jutri. Več od tega ni v mojih rokah,« je povedal 27-letni Italijan, ki si bo le stežka pridirkal tretjo zaporedno lovoriko v razredu motoGP.