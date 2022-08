Bagnaia zmagal, vodilni še naprej Quartararo

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Silverstonu. Na prvi dirki po poletnem premoru je drugo mesto v elitnem razredu motoGP osvojil Španec Maverick Vinales (Aprilia), tretji je bil drugi Ducatijev tovarniški dirkač, Avstralec Jack Miller.

Za Bagnaio je to četrta letošnja zmaga in druga zaporedna, potem ko je dobil tudi dirko v Assnu konec junija. Že v petem krogu je padel in odstopil Francoz Johann Zarco (Ducati Pramac), najhitrejši v sobotnih kvalifikacijah, ki je tako zapravil priložnost za prvo zmago v elitnem razredu v karieri.

Francesco Bagnaia je bil najboljši v Silverstonu. FOTO: Paul Childs/Reuters

Vodilni v seštevku sezone, svetovni prvak Fabio Quartararo (Yamaha), je bil danes le osmi, a je ostal na skupnem prvem mestu.

V najšibkejšem razredu moto3 je slavil Italijan Dennis Foggia (Honda) pred Špancem Jaumejem Masio (KTM) in Turkom Denizom Öncüjem (KTM). V razredu moto2 bo dirka na vrsti ob 15.30.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Avstrije na Spielbergu 21. avgusta.