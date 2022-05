Barada predstavil program in ekipo pri kandidaturi za predsednika OKS

Tomaž Barada, kandidat za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), je danes v Mariboru predstavil svojo vizijo dela krovne športne organizacije v prihodnje, pri čemer v ospredje postavlja celovit razvoj športnikov. Predstavil je tudi svojo ekipo, v kateri so Miroslav Cerar, Matej Erjavec, Matej Planko in Toni Balažič.

»Poslanstvo svojega delovanja v vlogi predsednika vidim predvsem v vzpostavljanju in oblikovanju vzpodbudnega okolja za nadaljnjo rast in razvoj vseh pojavnih oblik slovenskega športa, pri čemer so v središču pozornosti športniki in športnice, od najmlajših, preko širšega spektra populacije, ki se športno in telesno udejstvuje za zdravje, do naših ambasadorjev na globalni ravni, ter zadovoljevanje njihovih potreb in ambicij,« je v predstavitvi izpostavil Barada, zdajšnji podpredsednik OKS.

Prvi med njegovimi programskimi cilji je usmerjen h krepitvi zakonsko določene krovne vloge OKS v slovenskem športnem prostoru. Med drugim napoveduje razvoj Olimpijske akademije in krepitev lokalne mreže športnih organizacij. »Menim, da je dozorel čas za prevzem dejavne vloge OKS pri sofinanciranju letnega programa športa na državni ravni,« je poudaril 48-letni Mariborčan, nekdanji vrhunski kikboksar in tekvondoist.

V drugem programskem cilju se osredotoča na celovit razvoj športnikov in zaščito njihovih interesov, pri čemer bo po besedah Barade poudarjena skrb za njihov celovit razvoj tako v času športne kariere kot po koncu športne poti. Prav tako napoveduje krepitev pomoči športnikom iz socialno šibkih okolij, uveljavitev olimpijskega inštituta in vzpostavitev sistema zaposlovanja, nagrajevanja in kariernega razvoja trenerjev v vrhunskem športu.

V tretjem programskem cilju se zavzema za večjo finančno stabilnost in trajnost tako na področju delovanja OKS kot celotne organiziranosti športa v Sloveniji, med drugim z vzdržnim poslovanjem OKS, nadgradnjo trženjskega modela in pripravo modela trajnosti slovenskega športa.

S četrtim programskim ciljem si bi prizadeval, da bi OKS postala centralna in celovita podpora svojim članicam v pravnem, denarnem, sistemskem, infrastrukturnem in statusnem okvirju. Na tej točki napoveduje vzpostavljanje strokovnih podlag za argumentiran dialog z državo in lokalnimi okolji, nadgradnjo modela finančne pomoči članicam v primeru težav z oblikovanjem posebnih skladov, vzpostavitev podporne pisarne in izgradnjo mecenskega sistema podpore.

K sodelovanju pri uresničevanju tega programa je povabil olimpionika Miroslava Cerarja, ki je med ključnimi lastnostmi Barade navedel stalno zavezanost športu in ustrezne vrednote. »Ima pravo srce za šport,« je dejal Cerar. V Tomaževi ekipi sta še predsednik Košarkarske zveze Slovenije Erjavec in Planko, doslej dejaven v Planinski zvezi Slovenije. »Tomaž je s svojim delom dokazal, da zna povezovati, da je usmerjen k ciljem in da te cilje potem tudi doseže,« je povedal Planko.

Za trženje in organizacijo naj bi skrbel predsednik uprave podjetja Panvita in nekdanji predsednik uprave Mercatorja Balažič, ki pravi, da je Barada »eden od najbolj delovnih in srčnih ljudi, kar sem jih spoznal v življenju«. Po njegovih besedah potrebuje OKS človeka iz športa, saj funkcija predsednika ni zgolj protokolarna, ampak lahko ustvari veliko dodano vrednost za slovenski šport.

Volitve naslednika sedanjega predsednika Bogdana Gabrovca, ki podpira kandidaturo Barade in ki ga Tomaž označuje za svojega vzornika, bodo 16. decembra. Ob 48-letnem Mariborčanu se za zdaj za ta položaj poteguje še Franjo Bobinac, ki vodi Rokometno zvezo Slovenije.