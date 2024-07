Bearman odhaja v Haas

Britanski dirkač Oliver Bearman je z ameriško ekipo Haas podpisal večletno pogodbo. 19-letni Britanec je navdušil na veliki nagradi Savdske Arabije, kjer je nadomeščal Španca Carlosa Sainza in zasedel sedmo mesto. V letošnji sezoni formule 1 opravlja funkcijo rezervnega voznika za Ferrari in Haas, za katerega bo dirkal na šestih prostih treningih. »Težko je opisati, koliko mi to pomeni,« je svoj prestop v formulo 1 komentiral Bearman.

Bearman je član Ferrarijeve akademije mladih voznikov, trenutno pa nastopa za ekipo Prema v formuli 2. Prejšnji vikend je zmagal na šprinterski dirki v Avstriji, kar je bila njegova prva zmaga v sezoni in četrta v karieri. Trenutno zaseda 14. mesto v skupnem seštevku prvenstva.

Kdo bo njegov moštveni kolega, še ni znano. Nemec Nico Hülkenberg se bo naslednje leto pridružil Sauberju, Kevin Magnussen pa je še brez potrjenega sedeža za prihodnjo sezono.