Nepopustljivi Slovenci po zasuku do zmage proti Argentini

Slovenska odbojkarska reprezentanca nadaljuje poletno pravljico z letnico 2024. Kot prvouvrščeni v rednem delu lige narodov so se uvrstili na zaključni turnir v Lodž, kjer so jih v četrtfinalu čakali neugodni Argentinci. Dvakrat so se varovanci Gheorgheja Cretuja znašli v zaostanku, a se niso predali, v petem nizu pa so s 15:7 premagali Argentino in se prebili v polfinale. Naslednji nasprotnik bo Japonska.

Slovenija in Argentina sta se pomerili tudi pred dobrim tednom dni v Stožicah, ko so Slovenci sicer slavili s 3:0, a so bili vsi trije nizi zelo izenačeni. Tokrat so tekmo bolje začeli Argentinci, ki so prvi niz dobili s 25:19. Slovenija je v drugem vendarle zaigrala bolje, nad vodo je Slovenijo držal še enkrat več razpoloženi Tonček Štern, v tretjem nizu se je zgodba iz prvega ponovila in Slovenija se je znašla v zaostanku z 1:2.

FOTO: Blaž Samec

Ko je najtežje, Slovenija letos igra najbolje in tako je bilo tudi v četrtem nizu, ki bi ga lahko dobili že prej, a si Argentinci niso želeli, da bi se tekma zavlekla v peti niz. Po izenačenju na 26:26 je Slovenija vendarle nagnila tehtnico na svojo stran in z 29:27 poskrbela, da sezone v ligi narodov še ni konec.

V petem nizu so bili Slovenci boljši nasprotnik, kot da bi jim padlo breme z ramen so se razigrali in ga dobili s 15:7. Slovenija tako v Lodžu nadaljuje sanjsko sezono lige narodov, jutri jih v polfinalu čaka Japonska. Prav Japonci so bili v rednem delu edini, ki so Sloveniji prizadejali poraz, zato motiva slovenski izbrani vrsti zagotovo ne bo manjkalo. Hkrati je zadnji vikend lige narodov tudi zadnji preizkus pred krajšim odmorom, nato pa sledijo zaključne priprave za olimpijski turnir v Parizu.