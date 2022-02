Bloudkove nagrade tokrat neposredno v roke nagrajencem

Za razliko od lani, ko je prireditev potekala zgolj virtualno, bodo tokrat nagrajenci v roke prejeli nagrade in plakete na prireditvi v živo. Odbor za podelitev Bloudkovih priznanj, ki mu predseduje Viktor Grošelj, lahko podeli tri nagrade in deset plaket, izjemoma štiri nagrade in dvanajst plaket. Letos je odbor prejel 75 predlogov in obravnaval 60 nominirancev, sicer pa je bilo od leta 1965 dalje podeljenih že 1298 priznanj, od tega 298 nagrad in 1000 plaket. Bloudkovo priznanje je prejelo skupno 757 športnih delavcev, 352 športnikov ali ekip in 190 športnih organizacij.

»Zaradi epidemioloških razmer tudi letos podelitev ne bo potekala kot običajno, vseeno pa smo naredili korak naprej z lansko izvedbo, ko smo morali nagrajencem nagrade in plakete poslati po pošti. V petek se bomo vendarle videli v živo na Brdu pri Kranju, udeležence pa bosta med drugimi pozdravila predsednik države in ministrica za šport,« je na spletni novinarski konferenci povedal Grošelj.

Bloudkove nagrade za 2020 so lani prejeli kolesar Tadej Pogačar in člani moške rokometne reprezentance iz leta 2004 za vrhunski mednarodni dosežek, najvišje državno nagrado za šport za življenjsko delo v športu pa sta dobili Marjeta Kovač in Polonca Sladič.

Plakete so prejeli alpinistična naveza Luka Stražar in Aleš Česen, potapljačica na vdih Alenka Artnik, nekdanji košarkar in nato trener ter športni delavec Miran Jerman, novinarja Primož Kališnik in Tonček (Anton) Gider, Janko Rožman za uspešno, pestro in kakovostno šolsko ter rekreativno športno dejavnost v pomurskem, mlada biatlonca Alex Cisar in Lovro Planko, slednji tudi smučarski tekač, zdravnica in tudi sama odlična športnica Nada Rotovnik Kozjek, poklicni pilot Slavko Avi Šorn, nekdanji judoist, pozneje trener in športni delavec Vlado Čuš ter trener in selektor slovenske reprezentance v namiznem tenisu za slepe Gregor Habjan.