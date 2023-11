Bodoča magistrica bi šla v ring celo s Tysonom – tudi Mikom

V nadaljevanju preberite:

Kako najuspešnejša slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin ocenjuje svojo pripravljenost pred drevišnjim dvobojem v Manchestru za naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, kako gleda na izkušeno škotsko tekmico Hannah Rankin, katere so njene prednosti in slabosti, kako se bo po njenem razpletel obračun, zakaj je šampionski pas združenja WBC največ, kar lahko osvojiš v boksu, kakšne priprave ima za seboj 24-letna »princeska« iz Šmartnega ob Savi, zakaj ji je bilo na začetku športne poti težko, kaj jo je presenetilo v nedavnem dvoboju med Tysonom Furyjem in Francisom Ngannoujem, katerega boksarja sicer zdaj najbolj občuduje, kaj je povedala o zaslužkih v ženskem boksu, kakšen je bil Emin odgovor na vprašanje, ali lahko živi od tega športa, kam se je vpisala na magistrski študij ...