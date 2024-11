Bortoletu prosti sedež pri Sauberju

Ekipa Sauber, ki bo pod tem imenom v formuli 1 nastopala le še naslednje leto, potem pa jo bo prevzel nemški proizvajalec Audi, je z 20-letnim Brazilcem Gabrielom Bortoletom sklenila večletno pogodbo. Malo pred tem je Sauber potrdil slovo Valtterija Bottasa in Zhouja Guanyuja po tej sezoni.

»Zelo smo veseli, da bo postal član ekipe Sauber in Audi. Skupaj z Gabrielom smo na poti do uspeha in se bomo razvili v enotno silo, ki bo oblikovala novo obdobje za Audi v motošportu. Nico in Gabriel predstavljata idealno kombinacijo izkušenj in mladosti, ki nas odlično pozicionira za prihodnost,« je prihod Bortoleta pozdravil operativni in tehnični direktor Sauberja Mattia Binotto.

Bortoleto, podmladek McLarna, bo od prihodnjega leta tako dirkal skupaj s 37-letnim nemškim veteranom Nicom Hülkenbergom. Po upokojitvi Felipeja Masse konec leta 2017 bo Bortoleto, ki je lani zmagal v formuli 3, letos pa vodi v razvrstitvi formule 2, prvi redni brazilski dirkač.

»Gre za enega najbolj vznemirljivih projektov v avtomobilskem športu, če ne kar v vseh športnih panogah. Pridružiti se ekipi, ki združuje bogato zgodovino motošporta Sauberja in Audija, je prava čast,« je o pridružitvi Sauberju povedal Bortoleto. »Izjemno sem hvaležen za priložnost, ki mi jo je ponudila ekipa, in za priložnost, da bom lahko delal skupaj z izkušenim voznikom, kot je Nico.«

Poleg Bortoleta bosta leta 2025 na svojih prvih dirkah svetovnega prvenstva v formuli 1 nastopila še 21-letni Avstralec Jack Doohan pri Alpinu ter 18-letni Italijan Kimi Antonelli pri Mercedesu. Pri Haasu bo prvič redni dirkač tudi 19-letni Britanec Oliver Bearman, ki je že odpeljal tri dirke v kraljici motošporta pri Ferrariju (1) in Haasu (2).