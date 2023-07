Brez Janje Garnbret, toda tudi drugi aduti niso od muh

V današnjih finalnih bojih tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Chamonixu, ki se bodo začeli ob 20.30, bodo nastopili trije slovenski plezalci. V ženski konkurenci sta si finale težavnosti priplezali Mia Krampl in Vita Lukan, v moški pa Luka Potočar.

Kramplova je bila v dopoldanskem polfinalu sedma, Lukanova pa osma (obe 35). Najboljša je bila Južnokorejka Čaehjun Seo (46+) pred Avstrijko Jessico Pilz (44+) in Japonko Nonoho Kume (43+). V polfinalu so plezale še tri Slovenke, Lana Skušek je končala na 17. mestu, Sara Čopar na 19., Lucija Tarkuš pa na 24. mestu.

V moški konkurenci je bil Potočar edini slovenski predstavnik v polfinalu. Tudi on je za rep ujel prvo osmerico, saj je končal prav na osmem mestu (39+). Najboljši polfinalist je bil Japonec Sorato Anraku (50+), drugi je bil Britanec Toby Roberts (50+), tretji pa Američan Colin Duffy (46+). Od preostalih Slovencev so že v kvalifikacijah obstali Zan Lovenjak Sudar, Milan Preskar in Anže Peharc.

V slovenski reprezentanci tokrat manjka zvezdnica Janja Garnbret, ki bo zaradi priprav na avgustovsko svetovno prvenstvo v Bernu izpustila tekme v Franciji ta in prihodnji konec tedna (Briançon). Štiriindvajsetletna Korošica je pretekli konec tedna v švicarskem Villarsu slavila tako v balvanskem plezanju kot težavnosti za jubilejnih 40 zmag v svetovnem pokalu.