Brez Rusije in Belorusije v Beogradu in v diamantni ligi

Generalna skupščina atletske diamantne lige je na zasedanju v Beogradu odločila, da ruski in beloruski atleti ne smejo nastopati v seriji teh prestižnih atletskih tekmovanj, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

»Wanda Diamond League je sprejela priporočilo, da se ruske in beloruske atlete do nadaljnjega izključi z vseh tekmovanj,« so sporočili iz vodstva tekmovanja.

Že pred tem je športnike obeh držav zaradi ruske agresije na Ukrajino s svojih tekmovanj izključila tudi krovna atletska zveza World Athletics. Enako je vsem svojim članicam priporočil tudi Mednarodni olimpijski komite, ki je predlagal tudi odvzem vseh velikih tekmovanj, ki naj bi jih gostila Rusija.

Ruski in beloruski atleti bodo prav tako manjkali na letošnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki se danes začenja v Beogradu.

Skupaj bo na prvenstvu tekmovalo 680 atletinj in atletov iz 137 držav. V osemčlanski slovenski ekipi je Tina Šutej med glavnimi favoritinjami za odličje. Slovenska rekorderka v skoku s palico bo nastopila v soboto ob 18.08.

Šutejeva deli najboljši izid med prijavljenimi in tretjega v sezoni. »Sem favoritinja za medaljo in s takim ciljem grem na SP,« je pred prvenstvom napovedala najboljša slovenska atletinja ta čas.

Največji tekmici srebrni z lanskega dvoranskega evropskega prvenstva v poljskem Torunu bosta Katie Nageotte, olimpijska zmagovalka iz Tokia, in Sandi Morris, branilka naslova. Američanki sta letos tako kot Šutejeva preskočili 4,80 m.

Danes ne bo slovenskega nastopa, v nedeljo pa bodo tekmovali ostali slovenski predstavniki v srbski prestolnici. Filip Jakob Demšar bo imel kvalifikacije v teku na 60 m ovire ob 10.05, ob 11. uri bo Neja Filipič tekmovala v finalu troskoka.

Ob 11.45 bodo kvalifikacije ženske štafete 4 x 400 metrov. V slovenski ekipi so Anita Horvat, Agata Zupin, Jerneja Smonkar in Veronika Sadek, rezerva je Maja Pogorevc.