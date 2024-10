Brez slovenske dvojice v polfinalu

Slovenska namiznoteniška igralca Peter Hribar in Deni Kožul sta v četrtfinalu moških dvojic na evropskem prvenstvu v Linzu naletela na previsoko oviro. Tekmeca sta bila Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki nista oddala niza in sta slavila prepričljivo s 3:0. Pred tem sta izločila Darka Jorgića s partnerjem.

Slovenca sta v osmini finala moških dvojic s 3:2 premagala francosko dvojico Florian Bourrassaud in Esteban Dorr, ki sta na svetovni lestvici na 12. mestu med dvojicami. Z velikimi načrti sta krenila v današnji četrtfinalni boj, a avstrijsko-moldavska naveza ni pokazala prevelikih slabosti ter prepričljivo odpravila slovensko kombinacijo, in sicer brez oddanega niza s 3:0 (9, 14, 10), tako da med najboljšo četverico moških dvojic ne bo slovenske naveze.