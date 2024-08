Darko Jorgić bo hranil moči za posamična dvoboja

Slovenske namiznoteniške igralce na olimpijskih igrah po posamičnem delu čaka še ekipno tekmovanje. Prvo tekmo, ki bo mogoče tudi zadnja, bodo odigrali v ponedeljek, tekmec bo izredno zahteven. To bo ob 20. uri domača reprezentanca, z bratoma Felixom in Alexisom Lebrunom, zagotovo enima izmed treh najbolj vročih evropskih igralcev.

Dvoma, kdo je favorit, ni. Francozi, poleg bratov Lebrun imajo v ekipi še prav tako kakovostnega igralca Simona Gauzyja, so na letošnjem svetovnem prvenstvu osvojili srebro kolajno, Slovence so premagali tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, zato bi bil njihov poraz prava senzacija.

»Čeprav bi rada govorila drugače in rekla, da so možnosti 50:50, bi se močno lagala. Francozi so velik favorit, brata Lebrun sta v odlični formi, za njihovo ekipo stoji številčna ekipa, ki si želi kolajno. Tu so še glasni navijači, dvorana bo zagotovo polna, tako da bomo del spektakla,« selektorka Andreja Ojsteršek Urh ne more biti posebej optimistična.

Kako bo postavila slovensko ekipo, sicer 12. nosilko, ni izdala, če se bo dalo, na današnjem sestanku bodo premleli vse možnosti, bo skušala kakor koli zmesti favorite. »Najbrž bosta dvojice igrala Peter Hribar in Deni Kožul, Darku Jorgiću bomo vendarle poskušali ohraniti moči za posamična dvoboja. Popolnoma jasno je, da če želimo zmagati, mora Darko osvojiti dve točki, nato pa rabimo še kakšno presenečenje, Denijeva forma nam daje nekaj upanja. Če jih nekje prestrašimo, spravimo iz samozavestnega položaja, mogoče imamo kakšno možnost,« razmišlja Ojsteršek Urh.

Darko Jorgić le vposamičnih dvobojih? FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Tudi Jorgić je podobnega mnenja. »Brata Lebrun sta res v odlični formi. Nista trn v peti le meni, ampak vsem drugim igralcem. Ampak predali vnaprej se ne bomo. Osebno mi je zelo všeč, če je dvorana proti meni, kar proti Franciji zagotovo bo,« je dejal Jorgić. Ta meni, da v Parizu ni v najboljši formi, a je še vedno zmožen premagati igralce tipa bratov Lebrun, med katerima v Parizu blesti predvsem Felix, ki se je uvrstil v polfinale. Alexis je tako kot Jorgić izgubil v osmini finala, s 4:1 ga je ugnal Brazilec Hugo Calderano.

Če bi Slovenija presenetila Francijo, bi se v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Portugalsko in Brazilijo. Preostali pari ekipnega turnirja so Kitajska – Indija, Hrvaška – Južna Koreja, Japonska -– Avstralija, Egipt – Tajvan, Švedska – Danska ter Kanada – Nemčija.