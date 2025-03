Čas je za zlato!

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je lepa in posebna država za obiskati. A podaniki in podanice kraljice športov tam niso bili na dopustu, temveč »službeno«. V Nankingu je bilo namreč dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, Tina Šutej pa je v skoku s palico sebi in Sloveniji priskočila srebrno odličje. Preberite, kaj meni o zimski sezoni, septembrskem svetovnem prvenstvu na odprtem, na katerem še nima odličja, »neobičajnem« urniku tekmovanja na Kitajskem, tekmicah in Grku Emmanouilu Karalisu, ki je na dvoranskem mundialu v Nankingu namučil švedskega fenomena v skoku s palico Armanda Duplantisa, in ki vidno napreduje.