Če Pobesneli Max ne bo prvak, bo zares pobesnel

Pobesneli Max (Leteči Holandec) Verstappen ali (po zaslužkih) visokokotirajoči Lewis Hamilton? Kdo bo letošnji svetovni prvak v formuli 1, bo odločila prav zadnja dirka sezone 2021, jutri na dirkališču v marini Jas v Abu Dabiju. V Združenih arabskih emiratih ne bo sloge, vsaj kar zadeva velika rivala iz Velike Britanije in Nizozemske lahko pričakujemo, da se bo iskrilo daleč po Perzijskem zalivu. Da sta glavna pretendenta za krono s 369,5 točke poravnana na vrhu razpredelnice, je le pravljica za statistike pred nočnim spancem.

Tako 36-letni dirkač po rodu s karibskega otoka Grenade kot 24-letnik, rojen v belgijskem Hasseltu, oče je nekdanji dirkač F1 Jos, mati Sophie belgijska voznica kartinga, bosta namreč pred seboj videla le to, kdo bo materialno prvi oziroma od obeh najprej prevozil ciljno črto na VN Abu Dabija. Če pa bosta oba predčasno končala dirko z odstopom (spet po trku?), bo (prvič) prvak Verstappen, saj je v letošnji sezoni dobil devet dirk, Hamilton osem. Slednji sicer lovi svoj osmi naslov najboljšega na svetu, storil bi še korak naprej od zdaj izenačenega rekorda v lovorikah z Michaelom Schumacherjem. V tem primeru pa bi se z legendarnim Nemcem izenačil po osvojenih zaporednih naslovih, petih; Schumi (2000-2004), Hamilton bi jih imel v nizu od leta 2017 do letos.

Če bo Britanec na koncu z nosom dirkalnika Nizozemcu speljal krono in ga pustil z dolgim nosom, ga bo Mercedesova ekipa nagradila z bonusom v višini štirih milijonov evrov. K letni plači 47 milijonov bo ta »drobižek« kar prijal, je pa Hamilton med 14-letno kariero z McLarnom in Mercedesom zaslužil 370 milijonov evrov. Omenimo, drugi najbolje plačani dirkač v cirkusu F1 je Verstappen z 21 milijoni evrov.

Britanec, levo, in Nizozemec sta se že na prostem treningu prerivala za ospredje. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Favorizirani Mercedes

Otoški as je sicer na krilih treh zaporednih zmag, Pobesneli Max, ki se je ob svojem skupnem vodstvu pred časom še zdel hladen kot špricer, pa vse bolj besni in obtožuje uradnike na dirkališčih, ki mu lepijo raznorazne kazni. Resda ga lahko tolaži dejstvo, da je lani gladko dobil dirko v ZAE, a teorija še ni praksa za letošnje leto, mu je pa v moralno (delno) zadovoljstvo lahko dejstvo, da celo veliki šef Bernie Ecclestone razlaga, da birokrati na dirkah favorizirajo ekipo Mercedesa. »Je, kar je, tako ali tako pri tem ne moreš ničesar storiti. Menim, da si oba tabora želita čisto zmagati, zato upam, da se bo tako odvilo in da ne bomo spet omenjali kontroverznih odločitev,« meni Max Verstappen.

4 milijone evrov nagrade bo Hamilton dobil od Mercedesa, če bo še osmič postal prvak

»S tem pa res ne bi rad izgubljal energije. V Abu Dabiju sem, da bi odpeljal veličastno dirko. Red Bull bo zaradi lanske zmage zanesljivo spet močan, a pri Mercedesu smo moč pokazali s tem, da smo ulovili tekmeca,« je odvrnil Hamilton, ki je bil z Maxom v letošnji sezoni že trikrat udeležen v trkih. Po veliki nagradi Savdske Arabije ga je oklical za norega in nevarnega. »Max, da je trčen? No, saj smo vsi dirkači po malem,« Otočan pred odločitvijo v marini Jas ni prilival dodatnega olja na ogenj. So pa tam progo preuredili, širša in hitrejša naj bi šla na roko Hamiltonu. V Abu Dabiju sta si ogrevanje, včerajšnji prvi in drugi prosti trening, oba favorita razdelila, Max je dobil prvega, Lewis drugega. Kvalifikacije bodo danes ob 14. uri, dirka jutri dve uri čez poldne.