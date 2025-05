Čeh prvič presegel 72 metrov in krepko izboljšal slovenski rekord

Kristjan Čeh je na mitingu zlate serije Svetovne atletike, ki se je začel v Zagrebu, z 72,34 v metu diska prepričljivo zmagal in popravil svoj slovenski rekord. S tem je sedaj šesti na svetu vseh časov. Neja Filipič je s 14,42 m izenačila osebni rekord v troskoku in zasedla drugo mesto ter je sedaj četrta po izidih sezone na svetu.

Čeh je dosegel tretji izid sezone na svetu in popravil slovenski rekord (71,86 m), ki ga je dosegel 16. junija leta 2023 v estonskem Johviju.

Neja Filipič je vodila vse do zadnje serije, ko jo je s 14,54 m ugnala Jamajčanka Shanieka Ricketts, lani srebrna na olimpijskih igrah v Parizu in dvakratna svetovna podprvakinja.

Od Slovencev nastopajo še Anita Horvat (800 m), Nika Glojnarič (100 m ovire), Filip Jakob Demšar (100 m ovire), Maja Mihalinec Zidar in Luna Hribar (obe 100 m) ter Lovro Mesec Košir (400 m), Jan Vukovič pa bo skrbel za ritem na 800 m.

Atletika v središču mesta

V hrvaški prestolnici se je tradicionalni, že 75. memorial Borisa Hanžekovića sicer začel v četrtek s suvanjem krogle brez slovenske udeležbe. Na tekmovanju pri zagrebških fontanah v središču mesta bi morala biti včeraj tudi tekma skakalk v višino, zaradi slabih vremenskih razmer in napovedanega dežja so tekmovanje prestavili v atletsko dvorano zagrebškega velesejma.

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je v skoku v višino zasedla sedmo mesto z 1,84 metra. Zmagala je Angelina Topić iz Srbije, ki je edina preskočila 1,94 m.

Apostolovski, bronasta na lanskem dvoranskem SP, je skakala prvič po predčasni prekinitvi zimske sezone. Najboljša atletinja lanskega leta v izboru Atletske zveze Slovenije je s tekmami zaključila že sredi februarja in je marca izpustila obe dvoranski veliki tekmi.

Na prvi tekmi po premoru je višini na 1,75 in 1,80 m preskočila v prvem poskusu, 1,84 pa v tretjem. Na 1,87 m je letvico trikrat podrla.

»V tem trenutku mi je najpomembneje, da si pred nadaljevanjem sezone povrnem občutke za skakanje. Nato pa umirjeno nadaljujem s planom priprav in tekmovanja do glavnega cilja, ki bo septembra na svetovnem prvenstvu v Tokiu. Z današnjim nastopom sem zadovoljna, saj končno skačem brez bolečin, neobremenjeno in samozavestno. Rezultat je za začetek sezone soliden, tudi skoki na moji najvišji višini so bili dobri in je le malo manjkalo do uspeha,« je povedala Apostolovski.