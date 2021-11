Černogi uspelo nekaj, kar še ni nobenemu Slovencu

V Beogradu se je iztekel uvodni teden svetovnega prvenstva v olimpijskem boksu. Od sedmerice slovenskih borcev je svoje nastope v areni Štark kot zadnji sklenil Tadej Černoga, ki je moral v nedeljski osmini finala lahke kategorije (do 60 kg) po točkah z 0:5 priznati premoč Uzbekistancu Abdumaliku Halokovu.

Po uvodnih dveh dokaj izenačenih rundah je 25-letni Pirančan v tretji za trenutek spustil roki in od mladinskega olimpijskega prvaka iz Buenos Airesa 2018 takoj prejel udarec, po katerem je nerodno stopil in si poškodoval gleženj. Kljub poškodbi je stisnil zobe in odboksal do konca, pri čemer je znova pustil srce v ringu. Čeprav je izgubil, je lahko član BK Portorož zadovoljen z doseženim, saj je spisal novo poglavje v zgodovini slovenskega boksa.

Kot naš prvi boksar doslej je namreč premagal dva nasprotnika na svetovnem prvenstvu; v uvodnem krogu je s 3:2 premagal Bolgara Kirila Rusinova, v drugem pa je prepričljivo s 5:0 odpravil Panamca Orlanda Martineza. Černoga je tako znova dokazal, da se lahko bolj ali manj enakovredno kosa z vsemi tekmeci.

Za svoje nastope si je prislužil številne pohvale. Z njimi na Tadejev račun ni skoparil niti legendarni srbski boksar Tadija Kačar. »Čestitam svojemu soimenjaku. Prikazal je odličen dvoboj in zasluženo zmagal,« je uvodni uspeh Černoge komentiral 65-letni Srb, olimpijski podprvak iz Montreala 1976, ki si je dve leti pozneje srebrno kolajno priboksal tudi na svetovnem prvenstvu v Beogradu.

Lov na rekordni nagradni sklad se bo nadaljeval brez Slovencev

Preostali slovenski reprezentanti so se od tekmovanja v areni Štark poslovili že v uvodnih dvobojih, vendar so vsi po vrsti nudili več kot dostojen odpor proti večinoma favoriziranim nasprotnikom. To potrjuje tudi podatek, da so prav vsi odboksali vse tri runde, kar v preteklosti ni bil ravno običaj.

Obetavni Nik Nikolov Veber (do 63,5 kg) se je, denimo, brez boja uvrstil v drugi krog, v katerem je moral z 0:5 priznati premoč Francozu Lounesu Hamraouiju, Aljaž Šircelj (do 67 kg) je z enakim izidom klonil pred Armencem Gurgnom Madojanom, od Edina Sejdinovića (do 71 kg), ki je bil prav tako za uvod prost, je bil v drugem krogu s 5:0 boljši Jordanec Zeyad Ishaish, Marko Makovec (do 75 kg) je z 1:3 izgubil s Ciprčanom Andreasom Kokkinosom, Gregor Starašinič (do 80 kg) je z 0:5 potegnil krajšo proti Hrvatu Luki Plantiću, težkokategornik Aljaž Ban (do 92 kg) pa je moral z 1:4 priznati premoč Ukrajincu Robertu Martonu.

Lov na rekordni nagradni sklad v višini 2,6 milijona dolarjev se bo tako nadaljeval brez Slovencev. Zmagovalci bodo sicer prejeli po 100.000, drugouvrščeni 50.000 in tretjeuvrščeni po 25.000 ameriških »zelencev«