Darko Jorgić evropski podprvak

Darku Jorgiću, najboljšemu slovenskemu igralcu namiznega tenisa, ni uspel veliki met, je pa na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojil srebrno kolajno. V finalu je bil boljši Nemec Dang Qiu. Štiriindvajsetletni Zasavec je dobil prvi niz na razliko, v drugem je začel odlično in vodil z 8:4 in 9:6, a izgubil na razliko, potem pa precej popustil in domači tekmovalec je prišel do zanesljive zmage. Bilo je 4:1 (-10, 12, 8, 9, 2).

Ne glede na poraz je Jorgić dosegel največji uspeh v karieri, postal pa tudi prvi Slovenec, ki se je prebil v finale EP.

Na poti do finala je Jorgić v uvodnem krogu ugnal Srba Marka Jevtovića s 4:1, nato pa še dva Hrvata. Najprej je bil boljši od Filipa Zeljka s 4:2, v osmini finala pa od Tomislava Pucarja s 4:1. V četrtfinalu je drugi nosilec evropskega prvenstva v tesnem obračunu izločil Portugalca Tiaga Apolonia s 4:3.

V polfinalu se je nato osmi igralec na svetovni lestvici ITTF boril proti Kristianu Karlssonu, 19. igralcu na svetovni lestvici. Tudi ta obračun je bil do predaje Šveda zelo izenačen. Ob izenačenem rezultatu 2:2 v nizih je sredi petega pri vodstvu Jorgića s 6:5 Šved nesrečno z roko udaril ob rob mize, začel krvaveti in tekme ni mogel nadaljevati.

Slovenski namiznoteniški igralci so doslej na evropskih prvenstvih osvojili šest kolajn. V posamični konkurenci je to nazadnje uspelo Bojanu Tokiću, ki je bil bronast leta 2011 v Gdansku.

DARKO JORGIĆ

Rojen: 30. 7. 1998

Prebivališče: Hrastnik

Poklic: profesionalni športnik, računalniški tehnik

Klub: Saarbrücken

Trener: Jože Urh, Andreja Ojsteršek

Največji uspehi:

Olimpijske igre:

četrtfinale, Tokio 2020

Ostali vidnejši uspehi:

2. mesto EP 2022, München 2022

1. mesto evropski Top 16, 2022 Montreux

2. mesto evropski Top 16, 2020 Montreux

3. mesto na ekipnem EP 2017

1. mesto ekipno, sredozemske igre 2022 Oran