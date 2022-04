Odbojkarice Calcit Volleyja šestič prvakinje

Odbojkarice Calcit Volleyja so še šestič, tretjič zapored, osvojile naslov državnih prvakinj. Kamničanke so na četrti finalni tekmi državnega prvenstva v mariborski dvorani Lukna premagale gostiteljice, ekipo Nova KBM Branik s 3:2 (12, -26, -21, 16, 15).

Kamničanke so nov naslov državnih prvakinj osvojile s skupnim izidom 3:1 v zmagah. Mariborčanke, ki so se potegovale za 17. zvezdico, so v letošnji finalni seriji po hudem boju tako ostale pri eni zmagi.

Z bronastimi kolajnami so se že pred tem ovenčale odbojkarice GEN-I Volleyja, ki so bile v dvoboju za tretje mesto boljše od igralk kluba Sip Šempeter.