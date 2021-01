Deseto mesto slovenske štafete v Anterselvi

Francoska biatlonska štafeta je zmagala na tekmi svetovnega pokala v Anterselvi. Slovenija v postavi Rok Tršan, Jakov Fak, Miha Dovžan in Alex Cisar je zasedla deseto mesto.



Francoski biatlonci so v napetem obračunu za 0,8 sekunde so ugnali Norvežane, tretje mesto so osvojili Rusi, ki so dobili dvoboj z Nemci.



Štafetna tekma je bila zelo razburljiva. Po prvi menjavi je bil vrstni red Nemčija, Norveška, Rusija, Francija. Vse je kazalo, da so Norvežani v drugi menjavi izpadli iz boja za zmago, ko je moral Johannes Dale v kazenski krog.



A grešili so tudi tekmeci, v kazenski krog so zavili tudi Rusi, s čimer so se v boj za zmago vključili še Italijani, Norvežani pa so razliko vztrajno zmanjševali. Francoz Emilien Jacquelin je šel v zadnji krog z majhno prednostjo pred Nemcem Benediktom Dollom, Rus Edvard Latipov je zaostajal osem sekund, Johannes Thingnes Bø pa je norveško štafeto od starejšega brata Tarjeija prevzel na četrtem mestu, 18 sekund za Rusijo.



Že po streljanju leže je vodstvo prevzel Boe in si pritekel nekaj deset metrov prednosti pred zasledovalci. Popravo na zadnjem streljanju je izkoristil Jacquelin, ki je šel skupaj z Norvežanom v zadnji krog. Odločitev o zmagovalcu pa je padla šele v sklepnem finišu. Na podoben način sta se za tretje mesto udarila Latipov in Doll in tudi Rus je bil v sklepnem napadu uspešen.



Francozom Anterselva očitno zelo leži, saj so tukaj slavili že na lanskem svetovnem prvenstvu, ko so prav tako v končnici tekme premagali Norvežane. Jacquelin pa je očitno pravi za dvoboj z Bøjem, saj sta se tekmovalca letos že udarila v finišu štafete v Oberhofu, tudi tam je bil Francoz močnejši.

Slovenci po slabšem začetku napredovali v deseterico

V slovenskem taboru je zadržano začel Rok Tršan, ki je bil soliden na strelišču, a prepočasen v smučini. Jakovu Faku je v konkurenci 23 ekip predal kot 16. Nato se je Fak na streljanju leže boril s puško in sam s sabo. Po treh zgrešenih strelih je moral zadeti vse tri strele, da se izogne kazenskemu krogu. Nadaljevanje je bilo boljše in Miho Dovžana je poslal v smučino na 11. mestu.



V sklepnem delu je najprej Dovžan pridobil dve mesti, 20-letni Alex Cisar pa je izgubil le eno mesto in Sloveniji na generalki pred SP, ki bo februarja na Pokljuki, priboril uvrstitev med deseterico.

Velepec: Najboljša letošnja predstava

Miha Dovžan je tekmo ocenil takole: »Z današnjim rezultatom in s svojim delom štafete sem lahko zadovoljen. Mislim, da sem tekaško šel kar dobro. Streljanje se je dobro izšlo, saj mi tu predvsem stoječi del predstavlja težavo, ker se mi začnejo tresti noge. Z enim zgrešenim v stoje sem se kar dobro izvlekel. Tudi moje smuči so bile kar solidne, imel sem nekaj smole, ker sem tekel sam in nisem imel neke primerjave, a sem zadovoljen.«



Slovenski trener Uroš Velepec je bil zelo zadovoljen z rezultatom: »Lahko rečem, da je to letos najboljša predstava, sploh s to ekipo. Brez Klemna moramo biti zadovoljni, imamo tri člane in mladinca Cisarja. Mislim, da deseto mesto mora zadovoljiti naše apetite. Seveda bi se dalo bolje, a preprosto je bilo preveč poprav, preveč napak na strelišču za višjo uvrstitev. Osmo mesto bi bilo perfektno, deseto pa je zelo dobro.«



Biatlonce v nedeljo v Anterselvi čaka še tekma s skupinskim startom, na kateri bo slovenske barve branil le Fak.

Odsotni Bauer do državnega naslova

Slovenski reprezentanci bi danes še kako prav prišel Klemen Bauer, ki pa je medtem nastopil na tekmi državnega prvenstva na Poljuki in prepričljivo zmagal.



Bauer je bil edini med članskimi reprezentanti na startu tekme, na koncu je za 27 sekund premagal klubskega sotekmovalca Pavla Trojerja (Ihan), tretjeuvrščeni Matic Bradeško (Brdo) je zaostal že skoraj dve minuti in pol.



Izidi moške štafetne tekme 4 x 7,5 km

1. Francija 1:14:28,8 (0+9)

(Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin)

2. Norveška +0,8 (1+9)

(Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, Edvard Latipov)

3. Rusija +50,8 (1+7)

(Anton Babikov, Matvej Jelisejev, Aleksander Loginov, Edvard Latipov)

4. Nemčija +54,4 (0+6)

5. Italija +1:55,1 (0+7)

6. Avstrija +2:19,0 (0+10)

7. Finska +2:30,9 (0+9)

8. Ukrajina +2:36,0 (0+8)

9. Kanada +2:57,4 (1+10)

10. Slovenija +3:26,0 (0+8)

(Rok Tršan, Jakov Fak, Miha Dovžan, Alex Cisar)

