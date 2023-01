Đoković tarča kritik zaradi »nedovoljenega« odhoda na stranišče

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi si menda pri tem celo vzel nedovoljen odmor, kar Novak Đoković odločno zanika. Po slovesu Rafaela Nadala prvi favorit za zmago na uvodnem velikem slamu v sezoni je med uvodnim obračunom v Melbournu sredi prvega niza »izginil« na stranišče in po poročanju dpa povzročil zmedo.

Četrti nosilec turnirja je sicer prikazal zelo prepričljivo igro, španski tekmec Roberto Carballes Baena je Srbu vzel zgolj sedem iger. V zadnjem nizu Đoković celo ni oddal niti ene igre ter je slavil gladko s 6:3, 6:4, 6:0. Đoković vztraja, da je upošteval glavno sodnico v uvodnem obračunu Aurelie Tourte, ko je vzel odmor za stranišče.

»Halo? Haaaalo? Moram na stranišče ...« je sodnici sporočil Đoković:

Devetkratni zmagovalec OP Avstralije se je na polemiko, ki so jo sprožili na Eurosportu, odzval na instagramu z izjavo, da mu je sodnica »dala dovoljenje«, a mu je hkrati rekla, naj bo hiter.

Ni se upiral ali izmikal pravilom

»Naslednjič bodite previdnejši pri tem, kaj objavljate,« se je odzval na trditve Eurosporta. »Glavna sodnica mi je dovolila, da grem na stranišče, vendar mi je rekla, da nimam toaletnega odmora, ampak samo odmor za preoblačenje,« je zapisal Đoković.

»Dejala mi je, kar niste posneli s kamero, da moram pohiteti. Ko sem že skoraj zapustil igrišče, me je poklicala, kar nisem slišal, in mi je povedala, da je stranišče na nasprotni strani. Toaletne prostore sem našel tudi na strani, kamor sem bil namenjen, a sem moral biti zaradi odmerjenega časa hiter. Nisem se ji uprl oziroma izmikal pravilom, dala mi je dovoljenje, in mi rekla, naj pohitim,« je Srb prepričan, da ni storil ničesar narobe.

Eurosport je na svoji angleški spletni strani poročal o tem, da si je Đoković privoščil nedovoljeni obisk stranišča, ker 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki naj ne bi počakal na odobritev s strani glavne sodnice. Teniška pravila dovoljujejo odmor za odhod na stranišče med nizi, ne izključujejo pa odmora v nujnih primerih med igrami, navaja dpa.