Doktor bo presedal na štiri kolesa

Leta 2019 sta v Valencii Lewis Hamilton in Valentino Rossi zamenjala jeklena konjička. FOTO: Getty Images

Najboljši in najbolj oboževani motociklist doslejbo po koncu sezone končal kariero v motoGP, toda to ne pomeni, da ne bo več dirkal. Presedlal bo z dveh na štiri kolesa.V preteklosti je italijanski superzvezdnik že izrazil željo po nastopanju v GT3, kjer je že zmagoval v ferrariju 488 na vzdržljivostni dirki Gulf 12 Hours. Ne skriva, da ga mika 24 ur Le Mansa. »Vedno sem rad dirkal v avtomobilih, kariero sem začel v kartingu in očeje menil, da so avtomobili bolj varni kot motorji, ki se jih je bal. Po treh letih sem preizkusil mini motor in potem na dirkal predvsem na motorjih. Na srečo, saj ne vem, če bi mi v avtomobilih uspelo doseči toliko uspehov. So mi pa ostali v srcu,« je povedal devetkratni svetovni prvak, ki je upihnil že 42 svečk.»Ne vem, kako mi bo šlo. Vem pa, da nikoli ne dirkam samo iz užitka, želim tudi biti dober in zmagovati. Ta čas ne vem, v čem se bom preizkusil,« je dodal VR46, za katerim so tudi tri dirke svetovnega prvenstva v reliju (2002, 2006, 2008), najboljši je bil 11. na Novi Zelandiji s subarujem imprezo WRC04.Doktor je testiral tudi dirkalnike formule 1 in leta 2007 resno razmišljal o prestopu v F1. Nazadnje je leta 2019 preizkusil mercedes, s katerim sta naredila zamenjavo. Anglež se je odpeljal z Rossijevo yamaho.