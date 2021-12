Dotaknila se je nebes, pogled ji seže tudi do mesta angelov

V nadaljevanju preberite:

Janja Garnbret je po letih 2018 in 2019 še tretjič splezala na vrh seznama najboljših slovenskih športnic. Zaznamovala bi verjetno tudi leto 2020, če ne bi prišlo do preložitve olimpijskih iger, a je breme glavne favoritinje na videz lahkotno nosila tudi z enoletno »zamudo«. Vanjo so bile v Tokiu uprte vse oči, plezalni karavani pa je naredila najboljšo možno reklamo z nekaj osupljivimi predstavami. Najbolj se ji je v letošnjem glasovanju Društva športnih novinarjev Slovenije približala judoistka Tina Trstenjak, a je bilo 333 točk Korošice tokrat absolutno nedosegljivih.