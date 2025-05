Dvakratna olimpijka presenetila z objavo: Dosegla sem več, kot sem upala sanjati

Rusinja Jekaterina Vedenejeva, ki je v ritmični gimnastiki na zadnjih dveh olimpijskih igrah v Tokiu ter Parizu zastopala Slovenijo, je preko družbenih medijev danes sporočila, da zapira to poglavje v karieri. Vedenejeva, ki je Sloveniji priborila kolajne na svetovnem in evropskem prvenstvu ter svetovnih pokalih, je pri 30 letih končala kariero.

»Kar 26 nepozabnih let sem posvetila temu športu in če bi mi nekdo ponudil, da lahko to pot prehodim še enkrat, bi jo sprejela brez oklevanja,« je v ruščini na Instagramu zapisala 30-letna ritmičarka, ki so ji le dan pred tem pri Mednarodni gimnastični zvezi (Fig) odobrili vnovično spremembo državljanstva iz slovenskega nazaj v rusko.

Kot je dejala, želi nadaljevati kariero kot trenerka in sodnica, vendar ne za Slovenijo, ki ji je ponudila priložnost za nastop na olimpijskih igrah in velikih mednarodnih tekmovanjih ter ji financirala športno kariero, temveč za matično domovino Rusijo.

V sporočilu o koncu kariere – vse od olimpijskih iger v Parizu Vedenejeva ni več tekmovala za Slovenijo – se je telovadka zahvalila vsem, ki so ji pomagali na športni poti, v prvi vrsti trenerki Jeleni Drožanovi in staršem. V množici zahval je omenila tudi Gimnastično zvezo Slovenije ter klub TiM za številne priložnosti, do katerih v ruskem dresu nikoli ne bi prišla.

Vse svoje odmevnejše dosežke je Vedenejeva dosegla v dresu s slovenskim grbom, potem ko je leta 2018 prejela slovensko državljanstvo, čeprav je večino časa živela in trenirala v Rusiji. Na OI v Tokiu 2020 je bila 16., v Parizu pa šesta.

Jekaterina Vedenejeva je končala kariero. FOTO: Hannah Mckay /Reuters

V mnogoboju se nikoli ni uvrstila na zmagovalni oder velikih tekmovanj, zato pa je bila uspešna s posameznimi rekviziti. Na SP je za Slovenijo osvojila dve bronasti kolajni s trakom (2022 v Sofiji, 2023 v Valencii), na EP 2023 v Bakuju pa je bila tretja s kiji. Tretja je bila s kiji tudi na svetovnih igrah v Birminghamu 2022.

V svetovnem pokalu je zabeležila več kot deset uvrstitev na zmagovalni oder s posameznimi rekviziti, ima tudi dve zmagi – obe je dosegla s trakom (Atene 2023, Taškent 2022). Leta 2023 je kot članica ljubljanskega kluba TiM postala prejemnica Rožančeve nagrade za izjemne športne dosežke, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana.

»V ritmiki sem dosegla več, kot sem si upala sanjati. Vse srce in dušo sem dala temu športu. Zdaj si želim začeti novo poglavje kariere kot trenerka in sodnica,« je med drugim še zapisala Vedenejeva.