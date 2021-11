Ema Kozin bo morala še malo počakati na dvoboj s Claresso Shields

Kakor vse kaže, so prireditelji preložili dvoboj slovenske boksarske šampionke Eme Kozin (21 zmag, 11 z nokavtom, 1 neodločen izid) s prav tako neporaženo Claresso Shields (11 zmag, 2 z nokavtom), ki bi moral biti 11. decembra v Cardiffu. To je ameriška zvezdnica sporočila prek družbenih omrežij. Zanimivo, da o tem (še) niso obvestili slovenski tabor.

»Ko sem zasledil to novico, sem jo nemudoma preveril pri pristojnih, ki so mi potrdili, da so se za ta korak odločili zaradi poškodbe Liama Williamsa, ki bi se moral v glavnem obračunu večera pomeriti s Chrisom Eubankom mlajšim. Za nas preložitev seveda ni najboljša, kajti Ema je zares v vrhunski formi. Razočarani smo tudi nad odnosom organizatorjev in promotorja, zato bomo v prihodnje ostrejši v pogajanjih z njimi. Zaslužimo si več spoštovanja!« je poudaril Rudolf Pavlin, trener in menedžer Kozinove.

Shieldsova je razkrila tudi, da naj bi se za naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBA, IBF in WBF s Kozinova po novem udarila 29. januarja prav tako v Cardiffu. »Ker nam niso še ničesar sporočili, tega ne morem potrditi. Pričakujem, da bo več jasno v prihodnjih dneh,« je še dejal Pavlin.