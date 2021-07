Ema Kozin brez dvoboja v Španiji

Svetovna prvakinja v srednji kategoriji po verzijah WBC in WBF Ema Kozin bi se morala 31. julija v španski Santa Poli, 140 kilometrov južno od Valencie, vrniti v ring. Boksati bi morala z Zambijko Lolito Muzeyo, a je bil dvoboj zaradi ponovno zaostrenih razmer, povezanih s pandemijo novega koronavirusa v Španiji, odpovedan.



Ekipa Eme Kozin in njen menedžer Rudolf Pavlin že intenzivno iščeta nadomestno lokacijo in termin, so še sporočili iz ekipe najboljše slovenske boksarske. Zmagovalka dvoboja med Slovenko in Zambijko, ki bi moral potekati pod milim nebom, je sicer imela obljubljen naslednji boj z ameriško zvezdnico Claresso Shields.

