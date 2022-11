Verstappen se je razburil: To je šlo odločno predaleč!

Napadali Maxovo sestro, mamo in očeta

Max Verstappen se je sicer po veliki nagradi Brazilije znašel na udaru kritik, ker ni spustil predse moštvenega sotekmovalca, Mehičana Sergia Pereza, ki je še v igri za skupno drugo mesto v skupni razvrstitvi. »V medijih so me po dirki precej očrnili, čeprav niso poznali vseh dejstev. Če ima kdo težave z menoj, v redu, naj jih ima, toda ljudje so potem napadali mojo sestro, mamo in očeta. To je šlo odločno predaleč! V Sao Paulu ni šlo za uvrstitev na tamkajšnji dirki, ampak za nekaj, kar se je zgodilo prej v sezoni. In v moštvu dobro vedo, zakaj sem tam ravnal, kot sem,« se je ob prihodu v Abu Dhabi jezil 25-letni Nizozemec.