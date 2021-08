Vrag iz Nice v Silverstonu od pekla do nebes

Rezultati VN Velike Britanije v Silverstonu v razredu motoGP:

1. Quartararo (Fra, yamaha) 40:20,579, 2. Rins (Špa, aprilia) + 2,663, 3. A. Espargaro (Špa, aprilia) 4,105, 4. Miller (Avs, ducati) 4,254, 5. P. Espargaro (Špa, honda) 8,462, 6. Binder (JA, KTM) 12,189.

Zmagovalec Fabio Quartararo, drugouvrščeni Alex Rins (levo) in tretjeuvrščeni Aleix Espargaro (desno) so bili najbolj nasmejani po včerajšnji dirki v Silverstonu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Fabio Quartararo je slavil 5. letošnjo in skupno 8. zmago v motoGP.

Skupno ima kot vodilni že 65 točk naskoka pred drugouvrščenim Joanom Mirom.

Marc Marquez je znova odstopil, Valentino Rossi je bil šele 18.

Znova je tam, kjer mora biti

Aleix Espargaro si je s tretjim mestom uresničil sanje. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Vrstni red za svetovno prvenstvo (12/19):

1. Quartararo (Fra, Yamaha) 206, 2. Mir (Špa, Suzuki) 141, 3. Zarco (Fra, Ducati) 137, 4. Bagnaia (Ita, Ducati) 136, 5. Miller (Avst, Ducati) 118, 6. Binder (JA, KTM) 108.

Francoski »vrag«, kot se glasi vzdevek, je znova pokazal roge. Po sušnih dveh mesecih (upoštevajoč tudi enomesečni premor) je Yamahin zvezdnik spet okusil slast zmage za svetovno prvenstvo v motociklističnem razredu motoGP, potem ko je na včerajšnji veliki nagradi Velike Britanije kakor pravi hudič narekoval peklenski ritem, ki mu nihče od tekmecev ni mogel slediti.Quartararo je minuli konec tedna v Silverstonu dejansko prehodil pot od pekla do nebes. Na drugem treningu je namreč spektakularno padel, pri čemer si je – kot je bilo videti v počasnem posnetku – grdo zvil levi gleženj. Bolečine so bile tako hude, da ni mogel sam odkorakati s prizorišča nesreče; s proge je odšepal s pomočjo enega od delavcev na dirkališču.»Zaradi petkovega padca sem izgubil nekaj samozavesti, zaradi česar sem se v kvalifikacijah še nekoliko lovil. Toda kljub temu sem globoko v sebi vedel, da sem lahko hitrejši od tekmecev. In dejansko sem se nato med dirko na motorju znova počutil odlično,« je Quartararo razkril, kako je predelal grd padec in se vrnil v zmagovite tirnice.Po peti letošnji zmagi in skupno osmi med svetovno elito, s katero je potrdil vodstvo v točkovanju za SP, kajpak ni skrival navdušenja. »To je fantastičen uspeh za mojo celotno družino in ekipo, posvetil pa bi ga svojemu mehaniku, ki ni mogel priti sem,« je poudaril 22-letni as iz Nice, ki je z včerajšnjim podvigom storil velikanski korak k osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka v kategoriji motoGP. V skupni razvrstitvi ima namreč že 65 točk naskoka pred španskim branilcem lovorike(Suzuki), ki se je moral tokrat sprijazniti z devetim mestom.Zdi se, da francoskega »vraga« očitno letos res nihče več ne more ustaviti na poti do šampionskega pokala. Kdor je namreč v zadnjih 23 letih vodil po dvanajstih dirkah kakor zdaj Fabio, se je na koncu veselil tudi naslova svetovnega prvaka.Za nasmejanim zmagovalcem sta v cilj pridrvela Španca(Suzuki, + 2,663) in(Aprilia, + 4,105), ki prav tako kot Quartararo nista skrivala navdušenja. »Glede na to, da sem štartal z desetega položaja, sem lahko izjemno zadovoljen s tem drugim mestom. Znova sem tam, kjer moram biti,« je ocenil 25-letni Španec, njegov sedem let starejši rojak Espargaro, ki je moštvu Aprilie pridirkal prvo uvrstitev na zmagovalni oder v razredu motoGP po letu 2002, pa je po velikem uspehu po prihodu v bokse najprej stekel v objem svoje družine.»Najlepše bi se rad zahvalil vsem, ki so verjeli vame, še zlasti ženi, ki mi stoji ob strani tudi v težkih trenutkih,« je poudaril 32-letnik iz Granollersa in v isti sapi zagrozil tekmecem: »S temi stopničkami sem uresničil sanje, toda lahko mi verjamete, da še zdaleč nisem sit. Želim si še več!«Nov dan za pozabo sta imela prvi imeni kraljevske kategorije:(Honda) je odstopil že v prvem krogu,(Yamaha) pa se je moral sprijazniti šele z 18. mestom. Naslednja dirka bo na sporedu 12. septembra za veliko nagrado Aragonije.