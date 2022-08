Francozi brez oddanega niza prek Nemcev, velik preobrat Brazilcev

V skupini D, v kateri igrajo tudi slovenski odbojkarji, so zmago zabeležili Francozi, ki so bili s 3:0 v nizih boljši od Nemcev. V skupini B so prav tako v stožiški dvorani Brazilci po preobratu premagali Kubo s 3:2.

V skupini C so v Stožicah prve tri točke pričakovano vknjižili Francozi. Zmagovalci letošnje lige narodov so bili nekoliko bolj prepričljivi v prvem nizu, v drugem pa zaostajali že s 16:23, a na koncu zaigrali bolje in povedli z 2:0. Tudi v tretjem nizu so nadoknadili zaostanek 17:20 in 19:22 ter slavili s 3:0 v nizih.

Domača reprezentanca Slovenije bo prvi obračun začela ob 20.30 proti Kamerunu. Slednji trenutno zaseda tretje mesto med afriškimi zasedbami na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze, na zadnjem afriškem prvenstvu pa je zasedel drugo mesto.

Prepričljivo zmago so v skupini B zabeležili Japonci, ki so s 3:0 strli Katar. Japonci imajo tako tri točke, dve pa ima Brazilija. Slednja se je zbrala šele po nenadejanem zaostanku z 0:2 proti Kubi, nato pa ekspresno izenačila in na razliko dobila še odločilni peti niz.

Tekmovanje se je začelo tudi na Poljskem, natančneje v Katovicah, kjer sta se za uvod v skupino C pomerili reprezentanci ZDA in Mehike. Prepričljivo je slavila prva s 3:0 v nizih. Ob 20.30 bo na sporedu še obračun branilcev naslova Poljakov in Bolgarov.