Gajser bi končno odklenil Loketovo ključavnico

V nadaljevanju preberite:

Ljubitelji motokrosa pogrešajo napetost in negotovost, kakršna je krasila sezono 2021, v kateri so trije dirkači do zadnjega skoka bili neizprosen boj za naslov svetovnega prvaka. Toda Tim Gajser se ne pritožuje. Po 12 preizkušnjah od 19 ima praktično neulovljivo prednost pred tekmeci in zanesljivo krmari do petega naslova, četrtega med elito 450 kubičnih motorjev. Kaj je počel od zmage v Indoneziji, kaj pričakuje od Loketa na Češkem in kakšne rezultate je dosegal v prejšnjih letih ...