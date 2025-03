Gajser bo odbijal napade Francozov

Če je v nedeljo Tim Gajser poravnal račune s progo v Cozarju, kjer se mu je lani izmuznil naslov svetovnega prvaka v motokrosu, pa bo ta konec tedna želel potrditi lansko zmago v Franciji.

V kraju St. Jean D'Angely na jugovzhodu države je lani slavil v blatnih razmerah, kakršne so bile tudi v Španiji, kjer je imel popoln konec tedna in je s 60 osvojenimi točkami prevzel rdečo številko. Zdaj ima 108 točk, 20 več kot Francoz Romain Febvre in še eno več kot njegov rojak Maxime Renaux. Oba bosta želela na domačem prizorišču vrniti udarec Slovencu, ki lovi šesti naslov.

Na VN Kastilje-La Manche je Gajser vpisal prvo zmago v sezoni, 45. v razredu MXGP in 50. v karieri. »Zelo pomembno je bilo, da sem imel v Španiji tako dober konec tedna. Argentina je bila solidna, v Cozarju pa sem vsem dokazal svoje sposobnosti. To je pomembno zame, pa tudi drugi lahko vidijo, da še znam. Na pravi poti sem. Lani sem v St. Jeanu zmagal v čudnih okoliščinah, zato se veselim, da bom letos lahko vozil v bolj normalnih razmerah,« je dejal Hondin adut.

Kvalifikacije v razredu MXGP, v katerem bo tekmoval tudi Jan Pancar, bodo v soboto ob 17.15, prva vožnja za VN Evrope bo v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10.