Gajser se želi spoprijateljiti s progo v Cozarju

Tim Gajser (Honda) ima neporavnane račune s progo v Cozarju, ki bo v nedeljo gostila VN Kastilje-La Manche. Tam je lani na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu dokončno izgubil boj za naslov s Jorgejem Pradom. Slednjega zdaj ni več v karavani, saj je odšel v ZDA. Gajser pa bo na drugi dirki želel priti do prve zmage v sezoni 2025.

Na uvodu v Argentini pred dvema tednoma ni blestel, bil je tretji, boljša sta bila Francoza Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki). Mladi Renaux ima rdečo številko, v Argentini je osvojil 57 točk, izkušeni Febvre eno manj, Gajser pa 48.

»Ni bil najboljši začetek, a tudi najslabši ne. Pomembno je, da sem osvojil solidno število točk in nisem delal veliko napak. Pokazal sem zanesljive vožnje. Seveda si več obetam od naslednjih dirk, začenši s to v Španiji. Na to progo nimam najlepših spominov, upam, da so jo bolje pripravili in da jo bom ohranil v lepšem spominu,« je dejal Tiga243, ki lovi šesti naslov svetovnega prvaka.

Še naprej bo manjkal Jeffrey Herlings, ki še ni dovolj okreval po poškodbi. Nastopil pa bo Jan Pancar, ki ga je v Argentini zdelala viroza in je bil 14. Kvalifikacije v razredu MXGP bodo v soboto ob 17.10, prva vožnja za VN Kastilje-La Manche v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10.