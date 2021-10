Gajser v zadnji del sezone z zaostankom 15 točk

Do konca je le še pet dirk, tri v osmih dneh med 24. in 31. oktobrom v Pietramurati. Branilec naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP Tim Gajser ima pred zadnjim dejanjem 15 točk zaostanka za vodilnim Jeffreyjem Herlingsom. Nizozemec je zmagal na zadnji dirki v španskem Intu Xanaduju – Arroyomolinosu. S tem je povečal prednost v seštevku, zdaj ima 505 točk, Francoz Romain Febvre je s 493 drugi, Gajser pa s 490 tretji.

Gajser je v Španiji osvojil tretje mesto, potem ko je bil četrti v prvi vožnji in drugi v drugi.

»Spet mi je šlo precej bolje v drugi vožnji kot v prvi. Postaja že moteče, ker se mi dogajajo te majhne napake v prvi vožnji, ki me stanejo boljše uvrstitve. Sem pa zadovoljen z obema startoma in z vožnjo v drugo,« je Španijo ocenil Gajser in dodal, da zgoščen ritem zahteva hitro pozabo že končanih dirk in osredotočenost na tiste, ki prihajajo.

Na kraju »zločina«

Prihaja pa najprej Pietramurata, prizorišče, ki Gajserju zelo ustreza in je tudi eno njegovih najljubših nasploh v sezoni. Tam je leta 2015 dosegel prvo zmago v SP na poti do naslova prvaka v razredu MX2, leta 2019 pa je slavil tudi v elitnem razredu MXGP. Še boljši pa je bil njegov lanski izkupiček na tej stezi. V koronski sezoni 2020 so v Pietramurati, tako kot na nekaterih drugih stezah, izvedli trojček dirk. Gajser je dobil 137 od možnih 150 točk in postavil temelje za naslov prvaka.

»Veselim se, da bodo v Trentinu tri dirke. Naporno bo, ker med njimi ne bo veliko premora, toda tudi lani je bilo tako in uspelo mi je nekaj odličnih voženj. Prepričan sem, da bo letos podobno, SP je zelo izenačeno. Želim se predvsem zabavati in odpraviti drobne napake, ki me mučijo na zadnjih dirkah. Če bi mi to uspelo, bi si pripravil dobro izhodišče za zadnji dirki v Mantovi,« je za spletno stran svoje ekipe trojček v Pietramurati napovedal Gajser.

Obeta se slovenska invazija

Ker v Italiji prvič v sezoni ne bo omejitev števila gledalcev, prireditelji pričakujejo številne privržence, tudi iz Slovenije, česar se veseli tudi branilec naslova: »Upam pa tudi, da bo ob progi veliko navijačev. Lepo je, da se vračajo, upam, da bom deležen močne podpre ob stezi.«

Po nedeljski VN Trentina bosta tam še dve dirki: sredi tedna 27. oktobra VN Pietramurate, 31. oktobra pa še VN Gardskega jezera. V razredu MX2 je bo v Pietramurati tekmoval tudi Jan Pancar, ki ima po španski dirki skupno 99 točk. Zadnjo dirko je dobil Francoz Maxime Renaux, Pancar je bil 17. Tudi v seštevku prepričljivo vodi Renaux s 535 točkami, Pancar je na 19. mestu.

V Italiji pa bo spet nastopil tudi Jaka Peklaj, ki je prejšnjo dirko evropskega prvenstva v razredu EMX 125 v Španiji izpustil. Na startnem seznamu je prijavljenih več kot 70 tekmovalcev, zato bo imel zahtevno delo že v kvalifikacijah.

V nedeljo se bosta vožnji v MXGP začeli ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10.