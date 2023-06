Garnbretova in Potočar slovenska aduta na Tirolskem

Innsbruck je sedma postaja svetovnega pokala v športnem plezanju, prvič v sezoni se bodo tekmovalci merili tudi v težavnosti, v kateri sta naslova prvakov lani osvojila Janja Garnbret in Luka Potočar. Olimpijska prvakinja Garnbretova se je po poškodbi vrnila pred dvema tednoma v Pragi, kjer je bila na balvanih druga.

»Tekma v Pragi mi je dala zagon in motivacijo, potrdila je, da sem dobro trenirala kljub poškodbi in da je vse na svojem mestu. Veselim se tekme v Innsbrucku. Dobro sem pripravljena tudi v težavnosti, kar sem pokazala z zmago na državnem prvenstvu v Kopru. Lani sem tukaj tekmovala samo v težavnosti, zdaj bom v obeh disciplinah. Innsbruck je eno mojih priljubljenih prizorišč, res pa je, da bo konkurenca zelo močna,« je povedala Garnbretova, za katero bo vrhunec sezone avgustovsko svetovno prvenstvo v Bernu, kjer se bodo delile prve olimpijske vstopnice.

Luka Potočar je lani blestel v težavnosti. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Potočar bo eden favoritov v težavnosti. »Zelo sem zadovoljen z letošnjo formo, tako da komaj čakam, da začnemo in lahko to pokažem tudi na tekmovanju. Pričakovanja so glede na lanske rezultate visoka. Lani je bil s četrtim mestom dober začetek, upam, da bo letos podobno ali še bolje. Če se bodo pokazale napake, jih bom lahko popravil do vrhunca sezone,« je dejal Potočar.

Poleg njiju bodo na Tirolskem nastopili še Katja Debevec, Julija Kruder, Vita Lukan, Sara Čopar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš pri dekletih ter Martin Bergant, Jernej Kruder, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Lovro Črep in Milan Preskar pri fantih.