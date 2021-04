Garnbretova po dolgem premoru še boljša

Garnbretova je vedno dosegla vrh. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Maja v ZDA

je olimpijsko leto 2021 odprla z zmago na tekmi svetovnega pokala športnih plezalk v balvanskem plezanju v švicarski alpski vasi Meiringen. Dvaindvajsetletnica je osvojila 27. zmago v svetovnem pokalu, 12. v balvanih. To je 11. zmaga v balvanih po vrsti za Garnbretovo, upoštevajoč svetovni pokal in svetovni prvenstvi.V finalu je bilo možno spremljati tri slovenske predstavnice. Mesto v najboljši šesterici sta si s petim in šestim mestom polfinala priborili tudiin, poročena. Lukanova in Debevčeva sta v finalu ostali na petem oziroma šestem mestu.Garnbretova je na najboljši možni način začela sezono mednarodnih tekmovanj v sklopu svetovnega pokala v športnem plezanju. Zmagala je z najbolj prepričljivo predstavo, kot edina je osvojila vseh 13 vrhov balvanov, kot najboljša v vsakem od krogov v kvalifikacijah, polfinalu in finalu. Drugo in tretje mesto sta osvojili še najstnici, 19-letna Američankain 16-letna FrancozinjaPri moških je evropsko čast ubranil Čeh, ki je bil v Meiringenu, tako kot Garnbretova najboljši že pred dvema letoma. Ondra se je uvrstil pred japonsko trojicoinSlovencainsta ostala tik pod mejo finala na sedmem in devetem mestu.insta zasedla 10. mesto,insta slovenske nastope v polfinalu sklenili na 14. in 15. mestu. Petnajsti je bil tudije tekmovanje končal na 21. mestu,je bila 35.,47.Če bodo razmere s pandemijo dopuščale, bo naslednja postaja svetovnega pokala Salt Lake City v ZDA z dvema balvanskima tekmama 22. in 30. maja.