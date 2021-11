Hamilton na rep startne vrste, Verstappnu 50.000 evrov kazni

Kršenje pravil na dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Braziliji se je slabo končalo za oba vodilna v seštevku sezone. Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je ostal brez dosežka iz petkovih kvalifikacij in bo današnjo sprintersko dirko začel z zadnjega mesta. Nizozemec Max Verstappen pa bo moral plačati 50.000 evrov kazni. Danes zvečer bo v Braziliji tretjič v tej sezoni na sporedu sprinterska sobotna dirka, ki poskusno nadomešča kvalifikacije. Brazilska dirka, vrstni red današnje 100-kilometrske bo odločal o startnih položajih za klasično preizkušnjo za VN Brazilije v nedeljo, pa ima še precej postranskega dogajanja. Oba glavna akterja sta dobila kazni, precej slabše jo je odnesel branilec naslova Lewis Hamilton.

Ne glede na razplet današnje večerne kratke dirke, start bo ob 20.30, bo namreč Hamilton v nedeljo začel s pet mest slabšega izhodišča zaradi menjave motorja v dirkalniku pred začetkom dogajanja v Braziliji. Danes pa je dobil še kazen zaradi nepravilne uporabe sistema DRS oziroma zadnjega krilca med petkovimi kvalifikacijami. Dosežek s teh so mu črtali in namesto najboljšega položaja na današnji dirki jo bo začel z zadnjega mesta. Po novem bosta tako današnjo dirko iz prve vrste začela Verstappen in drugi Mercedesov dirkač, Finec Valtteri Bottas.

Zaradi Hamiltonovega krilca pa je kazen dobil tudi Verstappen. Vodstvo tekmovanja je namreč ugotovilo tudi, da je Nizozemec kršil pravila, ker je po koncu kvalifikacij prijel dirkalnik tekmeca oziroma preveril zadnje krilce ter s tem kršil pravilo, da se ne sme posegati v tekmovalna vozila. Dobil je 50.000 evrov denarne kazni, ne pa tudi dodatne kazni v obliki nazadovanja v startni vrsti. Pred Brazilijo je v seštevku SP na vrhu Verstappen, ki ima 312,5 točke, Hamilton je drugi z 293,5, daleč zadaj pa je Bottas s 185 točkami.