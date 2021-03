Hitro širjenje koronavirusa med vrhunskimi športniki

Število okužb z novim koronavirusom v vrhunskem športu narašča, kaže študija univerze v nemškem Tubingenu. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so raziskave skupaj opravile nekatere nemške in avstrijske univerze.



Medtem, ko je v obdobju do konca novembra 2020 okužbo s koronavirusom potrdilo 1,1 odstotka vprašanih športnikov (24 od 2144), je pozitiven test med decembrom in sredino februarja letos potrdilo 6,5 odstotka vprašanih (54 od 837). Kar 15 športnikov je moralo na zdravljenje covida-19 tudi v bolnišnico.



Vodja študije Christof Burgstahler (Tübingen) in njegovi avstrijski kolegi Jürgen Scharhag (Dunaj), Wolfgang Schobersberger (Innsbruck) in Josef Niebauer (Salzburg) so ob razkritju rezultatov potrdili, da so bili presenečeni tudi nad visokim deležem tistih, ki so morali v karanteno.



V prvem obdobju je moralo v karanteno zaradi okužbe ali bližnjega stika z okuženim kar 21,8 odstotka športnikov, v drugem obdobju pa kar 35,5, 17 športnikov pa je pri tem navedlo, da so morali v karanteno kar trikrat.



V raziskavi je sodelovalo več kot 2900 nemških in avstrijskih športnikov, med njimi je skoraj 40 odstotkov reprezentantov obeh držav.

Športniki se ne bojijo le okužb

Študija pa je pokazala, da se športniki ne bojijo le okužb. Pandemija nanje vpliva tudi posredno, pa naj gre za karanteno, zaprto infrastrukturo, odpoved tekmovanj, omejitve pri potovanjih in na strah za lastno zdravje ali športno kariero.



Obenem pa je moč trditi, da v športu vsaj na tekmovanjih zelo dobro delujejo mehurčki, ki ločujejo športnike od vseh drugih sodelujočih na tekmovanjih. To je denimo potrdilo tudi svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki, kjer med športniki ni bilo okužb, okužil se je le eden od trenerjev, pravočasni ukrepi pa so preprečili nadaljnje prenose.

