Hitro slovo slovenske ekipe, nova kolajna za Žganka

Na evropskem prvenstvu mešanih ekip v judu je zmago slavila Gruzija, ki je v finalu tekmovanja v Ufi po izenačenem obračunu s 4:3 ugnala Nizozemsko. Slovenska zasedba se je od šampionata poslovila že po prvem dvoboju.

Od naše ekipe, ki je nastopila v postavi Ana Škrabl (do 57 kg), Zarja Tavčar (do 70 kg), Veronika Mohorič (nad 70 kg), Nace Herkovič (do 73 kg), Narsej Lackovič (do 90 kg) in Tim Kelc (nad 90 kg) je bila v četrtfinalu boljša Nemčija, ki se je veselila zmage s 4:1. Edino točko je za Slovenijo dosegel Lackovič, ki je v obračunu kategorije do 90 kilogramov premagal Fabiana Kansyja.

Ob domači ruski vrsti si je bronasto kolajno izbojevala tudi Turčija, za katero je pomemben delež h končnemu tretjemu mestu prispeval tudi naš nekdanji reprezentant Mihael Žgank (nad 90 kg). Judoist iz Migojnic pri Žalcu je v finalu repešaža, v katerem je Turčija s 4:1 odpravila Nemčijo in si izbojevala prvo odličje na tem tekmovanju, premagal Svena Heinleja.