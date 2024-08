Igre uspešno končane: mladi navdušili s pozitivno energijo in ferplejem

Težko je verjeti, kako močno pozitivno energijo prinašajo Plazma Športne igre mladih (ŠIM), prireditev za mlade amaterske športnike iz štirih držav, ki je iz leta v leto številčnejša in odmevnejša. Letos se je namreč Hrvaški, Srbiji in BiH pridružila Slovenija, ki je opazno zaznamovala 28. sezono tega plemenitega projekta. Tudi vrhunec letošnje sezone je bil spektakularen, potem ko se je na finalu v središču Splita merilo 824 otrok in mladostnikov v desetih panogah, zadnja večera dogodka pa je zaznamoval veličasten ognjemet.

»Želim izpostaviti izjemno osebo, ki je ni tukaj med nami, to je Aleksander Čeferin, najboljši človek na svetu.«

Zdravko Marić

Otroci in mladostniki iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine so se merili v desetih športnih disciplinah – v malem nogometu, ulični košarki, rokometu, odbojki, tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, šahu, med dvema ognjema in atletiki. Začelo se je januarja prek kvalifikacijskih in občinskih turnirjev, končalo se je s finalom v Splitu, na katerem je predstavilo svoje znanje tudi dobrih sto najboljših slovenskih tekmovalcev.

Han: Projekt si res zasluži Nobelovo nagrado »Športne igre mladih so mi zelo všeč, ker se otroci, tako aktivni kot neaktivni, družijo, in sicer ne glede na to, iz katere države prihajajo. V zadnjih 20 letih se je iger udeležilo več kot tri milijone otrok in vesel sem, da se jih udeležujejo tudi otroci iz Slovenije,« je dejal slovenski minister za šport Matjaž Han in spomnil tudi na tragično zgodovino te regije izpred nekaj desetletij. »Šport je še enkrat več dokazal, da povezuje in da briše meje. Strinjam se z evropskim komisarjem za proračun Johannesom Hahnom, da si tak projekt zasluži Nobelovo nagrado,« je dodal. Han se je meril tudi v igri med dvema ognjema. »V ekipi sva bila dva Hana,« se je pošalil minister. Oziroma en Han in en Hahn. In dodal: »Zmagali nismo, so pa bili najglasnejši slovenski navijači z 'Kdor ne skače, ni Slovenc'.« N. G.

Od Mijatovića do Čeferina

V štiridnevnem dogajanju ni manjkalo tekmovalnosti in zabave. Otroci so se družili, igrali, gradili nova prijateljstva in spoznavali svoje športne vzornike. Vrhunec letošnjega tekmovalnega dela je bil finale Coca-Cola pokala v malem nogometu. Največja amaterska športna prireditev v Evropi – vsi udeleženci in njihovi starši so bili v Splitu brezplačno, tekmovanja pa so organizirana na profesionalen način – je ob tekmah pripravila tudi All-star športni dan, na katerem sta postala nova ambasadorja iger nogometaša Šime Vrsaljko in Aleksandar Kolarov.

Resorni minister Matjaž Han je pokazal zavidljivo raven spretnosti pri igri med dvema ognjema. FOTO: ŠIM

»Hvala vladam vseh štirih držav, da nas podpirate, in hvala vsem sponzorjem, da s skupnimi močmi zagotavljamo otrokom, da se lahko popolnoma brezplačno udeležijo iger, da se ukvarjajo s športom, se družijo, učijo širiti strpnost in ferplej. Vedno rad povem, da mi je bog vse povrnil, ko je v moje življenje poslal Predraga Mijatovića, obenem želim izpostaviti izjemno osebo, ki je ni tukaj med nami, to je Aleksander Čeferin, najboljši človek na svetu,« je ponovil Splitčan Zdravko Marić, predsednik in idejni oče Plazma Športnih iger mladih.

Zlata slovenska olimpijka Andreja Leški se je uspešno izkazala tudi pri igri med dvema ognjema. FOTO: ŠIM

»Ni pomembno, ali gre za amaterski ali profesionalni šport. Šport vedno spodbuja najboljše in najlepše, pomemben je za razvoj naših otrok, za razvoj njihovega značaja, za njihovo prihodnje življenje. Mislim, da so Športne igre mladih prava pot, saj je ta projekt glas, ki se daleč sliši,« je dejal Vrsaljko, ki mu je plaketo za novega ambasadorja iger izročil Nemanja Vidić.

Plazma športne igre mladih so dobile nova ambasadorja, to sta postala Šime Vrsaljko in Aleksandar Kolarov. Takole so sedeli v prvi vrsti (z leve) Nemanja Vidić, Vrsaljko, predsednik in idejni vodja projekta ŠIM Zdravko Marić, Kolarov in evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn. FOTO: ŠIM

»Vztrajnost, veselje in iskrenost, ki jo otroci premorejo, je nekaj, kar lahko pokažejo nam starejšim, mi pa jim moramo s svojimi izkušnjami pomagati, da nadaljujejo po tej poti. Kot novi ambasador bom na voljo, da med mladimi razvijamo zavest o pomenu ukvarjanja s športom,« je dejal Kolarov.

Čeferin, tudi sam med ambasadorji in podporniki projekta – kot tudi Luka Modrić, Karl-Heinz Rummenigge, Nasser Al-Khelaifi in drugi – je zbrane nagovoril prek video sporočila in zagotovil, da bosta on in Uefina fundacija za otroke podpirala »ta plemeniti projekt, dokler bom predsednik Evropske nogometne zveze«.

Vrhunec igra med dvema ognjema

Na splitski Rivi so odigrali tudi posrečeno šahovsko simultanko in organizirali izobraževalni projekt »Zero Waste«, ki je združil šport in ekologijo. Z najbolj obetavnimi šahisti iz štirih držav sta tekmovala velemojster Zurab Azmaiparašvili in velemojstrica Aleksandra Dimitrijević, nasvete je delil tudi predsednik Svetovne šahovske zveze (Fide) Arkadij Dvorkovič.

Posebej nepredvidljiva je bila šahovska simultanka na splitski rivi. FOTO: ŠIM

Nemara je bila eden vrhuncev 28. sezone iger igra med dvema ognjema na splitskem Trgu republike (Prokurative), v kateri so skupaj z otroki igrali resorni ministri Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH in Severne Makedonije, evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn, (nekdanji) športniki Andreja Leški, Šime Vrsaljko, Predrag Mijatović, Aleksandar Kolarov, Mehmed Baždarević in predstavniki sponzorjev. Najglasnejši so bili slovenski navijači, toda po več dramatičnih dvobojih je slavila zmago All-star ekipa Hrvaške.

Igre so v letošnji 28. sezoni poenotile dobrih 328.000 udeležencev v štirih državah, v Sloveniji, ki se je tem športnem festivalu pridružila letos, je bilo vključenih v tekmovanja 34.770 otrok in mladostnikov.

Udeleženci zaključne igre med dvema ognjema. FOTO: ŠIM

Preverite rezultate: kdo so bili najboljši na finalu v Splitu?

Košarka 3x3, letnik 2009, dekleta: 1. Radnice (Križevci, Hrv), 2. Četvorke (Zenica, BIH), 3. Časne sestre (Kruševac, SRB); fantje: 1. JK u napad (Novi Beograd, Srb), 2. All Star (Zenica, BIH), 3. Brate ja sam iz DM (Donji Miholjac, Hrv).

Mali nogomet, do 12 let: 1. Srćkovo Jato (Niš, Srb), 2. Limači (Čapljina, BIH), 3. NK Krka (Novo Mesto, Slo); 2008, dekleta: 1. Radnik (Bijeljina, BIH), 2. ŽNK Rijeka (Rijeka, Hrv), 3. NK Aluminij (Kidričevo, Slo); fantje: 1. FK Pirometal (Brčko, Srb), 2. NK Škofja Loka (Slo), 3. GOŠK Dubrovnik 1919 (Dubrovnik, Hrv).

Med dvema ognjema, 2013: 1. Vatreni zmajčeki (Prelog, Hrv), 2. Kraljevi (Kraljevo, Srb), 3. Punta Arenas (Čapljina, BIH); 2015: 1. Atomski mravci (Kuršumlija, SRB), 2. Cekači (Koprivnica, Hrv), 3. Lavići (Novi Travnik, BIH).

Namizni tenis, 2009, dekleta: 1. Neža Gazivoda (Novo Mesto, Slo), 2. Nađa Đulović (Tuzla, BIH), 3. Neja Gazivoda (Novo Mesto, Slo); fantje: 1. Aleks Koželj (Luče, Slo), 2. Aleks Koren (Luče, Slo), 3. Dino Zlotrg (Zenica, BIH); 2012, dekleta: 1. Klara Rahotin-Pavič (Luče, Slo), 2. Pia Kundih (Luče, Slo), 3. Sara Rivetti (Krapina, Hrv); fantje: 1. Dominik Egri (Bačka Topola, Srb), 2. Dimitrije Nikolić (Surčin, Srb), 3. Žiga Abraham (Luče, Slo).

Gledalci na finalu športnih iger mladih so bili navdušeni nad dogajanjem in spektakularnim ognjemetom. FOTO: ŠIM

Odbojka, 2008, dekleta: 1. Bile vile (Split, Hrv), 2. Crvena zvijezda (Obudovac, BIH), 3. OK Prevalje (Prevalje, Slo); 2009, fantje: 1. Phoenix (Požarevac, Srb), 2. Zagi (Zagreb, Hrv), 3. KorVolley Mislinja (Mislinja, Slo).

Odbojka na mivki, 2009, dekleta: 1. Toki in Šoki (Split, Hrv), 2. D&D (Pula, Hrv), 3. Katjuša Plod in Meja Železnikar (Ivančna Gorica, Slo); fantje: 1. Valentin Predan in Peter Bregar (Žužemberk, Slo), 2. Lan Trpinc in Tilen Vrbančić (Žužemberk, Slo), 3. Mladost (Brčko, BIH).

Rokomet, 2010, dekleta: 1. RK Jadran Blue Marine (Kozina, Slo), 2. ŽRK Novska (Novska, Hrv), 3. Gracije s Dunava (Apatin, Srb); fantje: 1. RK Metalac (Zagreb, Hrv), 2. RK Metaloplastika (Šabac, Srb), 3. RK Ormož (Ormož, Slo).

328.870 otrok in mladostnikov je letos sodelovalo v desetih panogah pod okriljem Plazma športnih iger mladih.

34.770 otrok in mladostnikov je tekmovalo med seboj v Sloveniji, dobrih sto se jih je prebilo v Split.

28. sezono Športnih iger mladih so letos spravili pod streho organizatorji tega projekta.

Šah, 2009, dekleta: 1. Iva Crvelin (Solin, Hrv), 2. Darya Timofeeva (Novi Sad, Srb), 3. Lana Car (Haganj, Hrv); fantje: 1. Leo Glavač (Ljubljana, Slo), 2. Velja Nedeljković (Niš, Srb), 3. Matija Mimica (Split, Hrv); 2013, dekleta: 1. Milica Vujčić (Beograd, Srb), 2. Lucija Galić (Široki Brijeg, BIH), 3. Lucija Kovačević (Virovitica, HRV); fantje: 1. Matej Jokić (Kragujevac, Srb), 2. Nikola Adamović (Novi Sad, Srb), 3. Aleksej Rus (Spodnja Idrija, Slo).

Tek na 60 m, 2013, dekleta: 1. Lula Jordanov (Petrovac na Mlavi, Srb), 2. Teodora Rakitič (Laćarak, Srb), 3. Ella Sever (Koprivnica, Hrv); fantje: 1. Nemanja Stajković (Beograd, SRB), 2. Alan Sejdović (Novi Pazar, Srb), 3. Strahinja Krstić (Šabac, Srb); 2015, dekleta: 1. Lana Andrinčin (Bezdan, Srb), 2. Ninel Polimac (Maribor, Slo), 3. Lili Drofelnik (Šmartno Pri Slovenj, Slo); fantje: 1. Lazar Nestorović (Krupanj, Srb), 2. Lovro Mužan Vidić (Grosuplje, Slo), 3. Vuk Ilić (Sremska Mitrovica, SRB).

Tenis, 2010, dekleta: 1. Una Grubešić (Sevnica, Slo), 2. Danica Marjanović (Niš, Srb), 3. Kaja Flere (Trbovlje, Slo); fantje: 1. Benjamin Demirović (Tuzla, BIH), 2. Ervin Ramulić (Koper, Slo), 3. Vilmos Smucz (Donji Miholjac, Hrv).