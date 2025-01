Že dlje me muči vprašanje etike in morale oziroma skrivnost zla in laži v JZS

Kolja Herič, mag. prof. šp. vzgoje, odgovarja na intervju Aljaža Sedeja, generalnega sekretarja Judo zveze Slovenije (JZS), v Delu. Odgovor posredujemo v nadaljevanju.

»Ne morem se znebiti občutka, da skušajo s tožbami namerno zasenčiti lepe stvari«

G. Aljaž Sedej, pišem vam, čeprav niste oseba, s katero bi želel deliti sekundo svojega časa. Na tem mestu vam bi želel povedati, da me že dlje muči vprašanje etike in morale oziroma skrivnost zla in laži v JZS. Vsi najdejo takšno ali drugačno opravičilo za svoje početje, predvsem pa takšni tudi postavljajo zaprta vrata do resnice. Na abstraktni ravni so nekateri člani sicer mogoče pripravljeni biti kritični do vodstva zveze, brž ko bi morali obsoditi konkretna dejanja, v katera so bili nekateri tudi sami vpleteni, pa jim zmanjka etike in morale. Seveda jim je lažje, ko prejmejo za nagrado nekaj kimon ali nižjerazredne funkcije na zvezi. Smo ljudje tega časa in prostora res postali takšni pohlepneži in zafrustriranci? Ta vaša odprtost delovanja zveze se sedaj bohoti in izkazuje le v nestrpnosti, sovraštvu, diskriminaciji, šikaniranju v športni razklanosti ...

Spoštovani g. Sedej, glede na vaše odgovore, ki ste jih dali v intervjuju z naslovom »Ne morem se znebiti občutka, da skušajo s tožbami namerno zasenčiti lepe stvari«, z dne 10. 12. 2024, bi nekdo rekel, da ste poskušali odpraviti sence, ki so na JZS prišle skupaj z vami, čeprav je vaš obraz na objavljeni fotografiji kar precej drugačen od tistega, s katerim podpisujete svojo uradno elektronsko pošto, kot sekretar JZS.

Vaša slika v časopisu in pogled z ironičnim nasmehom je zazrt v neka tuja pravila, ki določajo vaše trenutno obnašanje. Je to zazrtost v agonijo, to najtemnejšo spremljevalko življenja? Le ob poštenosti lahko spoznavamo, kdo v resnici smo, zakaj živimo in čemu se odrekamo. Ob branju intervjuja mi je jasno, da poskušate z vašimi selekcioniranimi izjavami zabetonirati stvari na način, da postane laž sveta in edina resnica.

Še pred 1. aprilom ste povedali, da naj bi centralizirali delovanje judo zveze, odprli pa ste si pisarno kar v Ljubljani, v Slovenski Bistrici pa spite v hotelu? Za nameček naj bi imeli člani, kot pravite sedaj, celo dostop do preteklih zapisnikov izvršilnega odbora, do zapisnikov, ki jih pomanjkljivo napišete, naknadno popravljate in spreminjate ali pa jim kar po svoji volji dodajate svoje sklepe, seveda ko se vas ujame, pa se opravičujete s tiskarskim škratom?

Javnosti sporočate o dolgu preko 60.000 evrov za seminar Kodokana v Podčetrtku. Ker ob vaši gonji, pohlepu po oblasti, vašemu ustoličenju in zamenjavi predsednika so, žal, sponzorji odpovedali pogodbe v višini prek 100.000 evrov! Vaša zasedba položajev pa ni odnesla le teh sredstev, temveč je pokazala vašo sposobnost, kako in koliko znate pridobivati ta sredstva. Pozabili ste omeniti račun odvetniške družbe Zaman v višini 15.000 evrov, zvišali ste si plačo, odprli pisarno v Ljubljani, in to vse v času, ko je judo zveza imela kar dva zaposlena sekretarja, saj je bil v začetku vašega mandata prav tako zaposlen kot sekretar tudi g. Franc Očko. Na seji IO JZS vas je prijatelj Mitja Jenuš pohvalil, da so se pod vašim vodstvom povečala pridobljena sredstva za 20 odstotkov, kot ste tudi sami omenili v intervjuju, vendar nobeden od vaju ni povedal resnice, da so se sorazmerno za toliko povečala sredstva vsem športnim organizacijam, saj se je za toliko povečal proračun fundacije.

Povedali ste, da so se druge organizacije bolje pripravile za pridobljena sredstva od fundacije in ministrstva za šport. Vsekakor se niso na vaš način, ko organizirate člansko DP s šestimi fiktivni tekmovalci vse z namenom pridobitve kategorizacij. Ko se vas znova ujame, potem tajno v ožji sestavi brez obrazložitve sami spreminjate izide DP in brišete nekatere tekmovalce s seznamov nastopajočih. G. Sedej, ker niste oddali pravilne prijave na fundacijo za šport, oddali ste jo nepopolno in potem narobe popravljeno, je JZS izgubila 10.000 evrov zagotovljenih sredstev.

JZS čistite slamnatih klubov na način, da podpredsednik JZS Mitja Jenuš ustanovi 31 klubov, ki jih 30 vpišete v JZS. Še 11. 12. 2024 po vpogledu v Ajpes nobeno od teh društev nima TRR! https://www.gov.si/novice/2023-01-18-vsi-poslovni-subjekti-morajo-imeti-odprt-transakcijski-racun/ Zaradi tega so nepreklicno odstopili štirje člani IO JZS. Dejstvo je, da se je 12. 11. 2024 v Mariboru glasovalo o spremembi, ki bistveno odstopa od temeljnega načela uzakonjenega v Zakonu o društvih, glasoval pa je velik delež članic JZS, ki sploh niso pravni subjekt.

Neverjetno je vaše opravičevanje Jenuševih dejanj. Od njegove zahteve, da se pokliče in nagovori direktorja reprezentance Marjana Fabjana, da bi nekaj izrekel, da bi se ga tajno posnelo in da bi ga on s posnetkom prisilil k odstopu, da ne omenjam njegove ustanovitve 30 papirnatih klubov brez TRR, ki si jih dovolite enačiti z drugimi. Jenuš je na IO povedal, tudi po zapisniku IO, da je klube ustanovil, da bi pometal iz zveze druge klube, klube z različnimi predsedniki in s TRR! Na izvedeni skupščini, dne 12. 11. v avli pedagoške fakultete, ste podaljševali trajanje skupščine od zakonsko določenih 30 min čakanja za kvorum, razširili ste jo na uro in 20 min, v tem času pa klicali in podkupovali klube, ki niso bili prisotni, da bi vam poslali pooblastilo. Gre za velike mahinacije in zlorabo javnih sredstev, davkoplačevalskega denarja. Seznanjeni smo, da je OKS že več mesecev seznanjen s stanjem in delovanjem na JZS, pa tudi s tem, da so že v svojem predporočilu zaznali velike nepravilnosti v JZS in že pozvali k odpravi le-teh!

Negativno prepoznavnost JZS in senčenje lepih stvari povzročate sami z vašimi dejanji. Dejstvo je, da lažete o ničelni toleranci do primerov, kot sta Vito Dragič in Alen Vučina. V nobenem primeru se JZS ni postavila v bran oškodovancev; še več, ščitila je kršitelje. V več dopisih po elektronski pošti ste se sprenevedali, češ da morate preveriti te govorice, po drugi strani pa ste od člana IO JZS Ernesta Tramška pred več pričami na seji IO zahtevali, da bi posredoval v tožbi ŠD Pohorski odred zoper JZS, da se le-ta umakne, vi pa da boste uredili oprostitev Vita Dragiča. Zveza ni izčrpala nobenih pravnih možnosti; ravno nasprotno, disciplinska komisija je pod vodstvom bivšega sodnika in sekretarja vlade Darka Kraševca zadeve pometla pod preprogo oziroma v predal. JZS je za dejanja Alena Vučine sedaj njegovega očeta postavila na mesto selektorja mlajših selekcij, mater pa postavila v izvršni odbor judo zveze. Paradoks vsega je, da si gospa na sejah IO dovoli krivdo valiti na direktorja reprezentanc. G. Sedej, ali je to ničelna toleranca ali nagrajevanje?

V članku ogromno govorite o senseiju Marjanu Fabjanu. Sami se imate za judoista, če bi imeli vsaj trohico spoštovanja do višjega pasu, starejših, uspešnejših, zaslužnejših, potem senseija ne bi imenovali ne Fabjan ne Marjan, temveč kot judo zapoveduje, senpai Fabjan!

S spoštovanjem,

Kolja Herič, mag. prof. šp. vzgoje