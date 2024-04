Isak Žvegelj med vročimi kandidati za Pariz

Madžarski Szeged bo od četrtka dalje gostil evropsko prvenstvo in vzporedno tudi evropske kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre 2024 v veslanju. V boj za Pariz se bosta podala skifista Nina Kostanjšek in Isak Žvegelj, ki po letošnjih izidih velja za vročega kandidata, da Slovenijo vrne na olimpijski zemljevid. Žvegelj si je pot na OI tlakoval v internem dvoboju z lanskim prvim skifistom v državi Ljubljančanom Filipom Matejem Pfeiferjem. Pričakovanja pa so na Veslaški zvezi Slovenije postala posebej visoka po regati v Zagrebu, kjer je član blejskega kluba dosegel osebni rekord, ki je bil prvič na ravni dosežkov obeh velikanov slovenskega veslanja Iztoka Čopa in Luke Špika.

Dobro formo je Žvegelj potrdil tudi konec tedna na tradicionalni prvomajski regati na Bledu, kjer se je odpeljal konkurenci. Za lepo zgodbo velja dodati, da z njim in z Nino Kostanjšek dela trener Miloš Janša, ki je treniral že njegovega očeta Denisa Žveglja. Tudi ta je bil olimpijec in leta 1992 v Barceloni Sloveniji v paru z Iztokom Čopom priveslal sploh prvo olimpijsko odličje v samostojni državi. Izolčanka Nina Kostanjšek v formi v uvodu sezone precej niha. Nazadnje je hladen tuš doživela prav konec tedna na Bledu, ko je jo za dve desetinki premagala mariborska mladinka Lara Čas, ki je bila močnejša v finišu napete dirke.

Oba slovenska veslača bosta na Madžarskem ciljala na eno od prvih treh mest, ki vodijo na OI. V moški konkurenci je prijavljenih 17 čolnov, v ženski pa 11.

»Sezona je prekratka za resno oceno. Poleg internih kvalifikacij med Isakom in Filipom imamo še dosežke iz Zagreba, kjer je bil Isak prvi dan tretji za čolnoma iz Hrvaške in Srbije. Srb bo veslal tudi v Szegedu in je eden od favoritov. Oba dneva pa je premagal Moldavca, Madžara in Turka. Računam s tem, da bosta nevarna tudi Belgijec in Poljak, pa še kdo. Mislim, da bo za Pariz konkuriralo kakšnih osem čolnov, med njimi pa je tudi Isak,« je povedal Janša. Slednji se je spomnil tudi Denisa Žveglja: »Mislim, da je po genih in značaju Isak podedoval kar nekaj očetovih lastnosti, kar je vsekakor dobro. Z obema je zelo lepo sodelovati.«

Zanimivo veslanje

»V ženski konkurenci imamo nekaj manj podatkov. V Zagrebu je Nina premagala Turkinjo, prijavljenih je nekaj manj čolnov in mislim, da ima tudi ona možnosti za OI, a bo morala nastopiti brez napak,« je še dejal blejski strokovnjak, ki bo v primeru uspeha na olimpijskih igrah že devetič. Sočasno z olimpijskimi igrami bo v Szegedu potekalo tudi evropsko prvenstvo v veslanju, kjer bo slovenske barve branil le Filip Matej Pfeifer. Ta v sezoni ni prepričal, a upa, da se krivulja dosežkov obrne, saj je zadnje priprave opravil v Zagrebu s hrvaškim kandidatom za kolajne Damirjem Martinom, srebrnim z OI 2016 v Rio de Janieru.

Med skifi je prijavljenih 19 čolnov, konkurenca pa je glede na sočasne olimpijske kvalifikacije tokrat malce razredčena. »Za vse bo pomembno, kako bodo zdržali ritem, saj tekmovalce v štirih dneh čakajo tri do štiri tekme,« je bližnji prvi vrhunec sezone pokomentiral sekretar Veslaške zveze Slovenije Jernej Slivnik.

Sama blejska regata pa je konec tedna potrdila tudi dobro formo mladih mariborskih veslačev Arneja Završnika in Jakoba Brgleza, ki sta prepričljivo slavila med dvojci brez krmarja. Veslača veljata za velika slovenska upa sezone na največjih tekmah v konkurenci do 23 let, pa tudi kot posadka, ki se gradi za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu.

Blejska tekma pa je potrdila tudi dejstvo, da veslanje postaja zanimivo za naraščaj nekdanjih slovenskih športnih šampionov. Eno od tekem v kategoriji do 14 let je dobila dobila Alin Handanović, hči nekdanjega nogometnega vratarja Jasmina Handanovića. Mia Ravnikar, hči biatlonske olimpijke Diane Grudiček, je bila tretja med mladinkami, med veslači-olimpijci imata v tem športu naslednike tudi Tomaž Pirih in Iztok Čop.