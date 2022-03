Italijanski as: Vsi smo jokali

Italijanski motociklist Enea Bastianini (Ducati) je nadvse čustveno proslavil krstno zmago v razredu motoGP, ki jo je slavil na uvodni letošnji dirki za svetovno prvenstvo v Dohi. Za svoj prvenec v kraljevski kategoriji je po hudem boju za pičle 0,346 sekunde ugnal Južnoafričana Brada Binderja (KTM), na najnižjo stopnico odra za najboljše pa se je povzpel Španec Pol Espargaro (Honda), ki je v bratskem obračunu za tretje mesto za 0,891 sekunde prehitel Aleixa Espargaroja (Aprilia).

»Zame in za celotno ekipo so to zelo čustveni trenutki. Po koncu dirke smo vsi jokali,« je zaupal Bastianini, ki je premierno zmago posvetil lani preminulemu Faustu Gresiniju, nekdanjemu dirkaču in nazadnje dolgoletnemu vodji moštva Aprilia. Po njegovi smrti je Nadia Padovani uresničila moževo veliko željo ter skupaj s sinovoma Lorenzem in Luco ustanovila samostojno ekipo, ki je z Ducatijevim motorjem sanjsko štartala v novo sezono.

Enea Bastianini je bil najhitrejši v Dohi. FOTO: Foto Ibraheem Al Omari/Reuters

»Zdaj imam tudi zmago v kraljevskem razredu. Že v razredu moto2 sem pokazal, česa vse sem sposoben, toda v motoGP ni lahko in včasih tudi ni mogoče biti v ospredju. Zdaj sem na vrhu ter pripravljen vedno in povsod dati vse od sebe,« je še poudaril 24-letni Italijan, predlanski svetovni prvak v moto2, ki je z zmago na veliki nagradi Katarja dokazal, da se lahko tudi v motoGP bori za lovoriko.

Francoski branilec naslova svetovnega prvaka Fabio Quartararo (Yamaha, + 10,543) se je moral tokrat sprijazniti z devetim mestom, šestkratni španski šampion v motoGP, Marc Marquez (Honda, + 4,099), pa je bil peti.

Naslednja preizkušnja bo 20. marca v Indoneziji.