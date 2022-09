Izboljšal rekord Debevca, a ostal brez finala

Za najboljši slovenski izid na strelskem evropskem prvenstvu na 25 in 50 metrov v Vroclavu je v sredo poskrbel Robert Markoja, ki se je na kvalifikacijski tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov dolgo časa spogledoval z uvrstitvijo v finale, nato pa zavoljo slabše zadnje serije v stoječem položaju zasedel 27. mesto.

Devetinštiridesetletni Prekmurec je na sredini tekmi zadel 585 krogov, kar je tudi nov državni rekord, doslej najboljšo znamko, ki si jo je delil z Rajmondom Debevcem, je izboljšal za krog. Markoja je v klečečem in ležečem položaju zadel po 198 krogov ter bil s skupno 396 krogi v samem vrhu nastopajočih, uvrstitev med osem najboljših strelcev pa je zapravil v stoječem položaju. Sprva mu je v bržkone najbolj zahtevnem delu kraljevske strelske discipline sijajno kazalo, v uvodnih desetih krogih je zadel 98 krogov in bil na visokem drugem mestu. V zadnji seriji desetih strelov pa se mu je povsem zalomilo, zadel je zgolj 91 krogov in močno nazadoval po lestvici.

Deset let starejši Debevec, ki na letošnjem evropskem prvenstvu na Poljskem najbolj stavi na disciplino malokalibrska puška leže 50 metrov, v kraljevski strelski disciplini pa je nastopil na željo selektorice Andreje Vlah, se prek torkove eliminacijske tekme ni prebil med najboljših 36 tekmovalcev. Nosilec treh olimpijskih odličij iz Sydneyja 2000, Pekinga 2008 in Londona 2012 ter nekdanji svetovni rekorder v tej disciplini je v torkovih eliminacijah zadel 577 krogov.

Živa Dvoršak in Urška Kuharič zanesljivi

Na ženski eliminacijski tekmi v disciplini MK puška trojni položaj 50 m sta se od štirih slovenskih strelk le Živa Dvoršak in Urška Kuharič prebili na četrtkovo kvalifikacijsko tekmo. Obe slovenski strelki sta bili na vrhu razpredelnice, Kuharičeva je zadela 590, Dvoršakova pa 587 krogov. Urška Hrašovec in Klavdija Jerovšek se nista uvrstili v drugi del tekmovanja, prva je zadela 581, druga pa 580 krogov.

V predmestju Vroclava so danes nastopili še trije od skupno devetih slovenskih strelcev in strelk. Triinpetdesetletna Denis Bola Ujčič je s 569 krogi, od tega 282 v natančnem in 287 v hitrostrelnem delu, osvojila 37. mesto v disciplini pištola 25 m, njena 28 let mlajša reprezentančna kolegica Jagoda Tkalec pa s 566 krogi (283+283) 40. mesto.

V disciplini hitrostrelna pištola 25 m je bil edini slovenski predstavnik Jože Čeper (552) po prvem dnevu z 277 krogi na 33. mestu, po drugem pa je 25-letni strelec iz Gornjih Ležeč zdrsnil na 37. mesto, potem ko je zadel 275 krogov.

Ob tem kaže omeniti, da se v največjem mestu v Šleziji že delijo kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Posamičnim državam jih bodo priborili nosilci in nosilke zlatih in srebrnih kolajn v štirih olimpijskih disciplinah, ob tem pa bodo podelili tudi 12 vozovnic za evropske igre, ki bodo prihodnje leto v Krakovu.