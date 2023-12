Izzivalski turnir še vedno čaka na zadnja dva šahista

Konec prejšnjega tedna se je v ameriškem Saint Louisu končal eden najmočnejših super-turnirjev v koledarskem letu, tradicionalni pokal Sinquefield. Tudi letos ga je zaradi zdravstvenih težav Poljaka Jan-Krzysztofa Dude končalo samo devet igralcev, kar pa niti malo ni zmanjšalo sijaja nove velike zmage domačega asa Fabiana Caruane. Slednji je prevladoval v letošnji sezoni elitne serije Grand Chess Tour, kjer je zmagama v standardnem šahu iz Bukarešte in Saint Louisa dodal še eno v hitrejših disciplinah, ki doslej niso veljale za njegovo močno orožje. Ob tem je letos osvojil še svojo tretjo zvezdico na močnem ameriškem državnem prvenstvu, z odličnimi igrami pa bo v novo leto ponovno vstopil z ratinško znamko 2800 točk ob svojem imenu.

Caruana že skoraj celo desetletje velja za enega najboljših igralcev na svetu, svoj vrhunec pa je dočakal leta 2018, ko je izzval takratnega svetovnega prvaka Magnusa Carlsena. Po neodločenem rezultatu v rednem delu mu je pri naskoku na šahovski Olimp spodletelo šele v podaljšani igri. Za marsikoga iz svetovnega vrha pa se je računica v zadnjem letu močno spremenila, še posebej po tem, ko je Carlsen svoj naslov v standardnem šahu predal brez boja in ga je aprila na prestolu zamenjal Kitajec Ding Liren. Tudi Caruana je odkrito priznal, da je v novi realnosti (brez Carlsena) ponovno začutil svojo priložnost, da vendarle postane svetovni prvak. Prihodnje leto bo dopolnil 32 let, kar sicer ni veliko, a čas z vzponom nove generacije talentov zagotovo ne deluje v njegovo prid. Do vnovičnega dvoboja za naslov svetovnega prvaka bo moral ponovno osvojiti kandidatski turnir osmerice, ki bo brez dvoma eden najbolj zanimivih in težko pričakovanih šahovskih dogodkov prihodnje leto.

Firouzja bo potegnil kratko

Nekaj, kar tokratni pokal Sinquefield še ni dokončno razjasnil, pa sta zadnji dve imeni za omenjeni kandidatski turnir, ki bo aprila prihodnje leto potekal v Torontu. Svojo vstopnico zanj je Caruana »dvignil« s tretjim mestom na avgustovskem Svetovnem pokalu, celotna zasedba pa še vedno ni znana. Še vedno ostajata odprti mesti po kriteriju ratinga in skupnega seštevka turnirjev tekom celega leta. V slednjem si je Nizozemec Aniš Giri naredil slabo uslugo, potem ko je v Saint Louisu končal šele na sedmem mestu. Kljub temu je ohranil minimalno prednost pred Američanom Wesleyem Sojem, ki je bil tretji, oba pa lahko prehiti 17-letni Indijec Gukeš Domaraju v primeru zmage na turnirju v Londonu, ki se je začel konec preteklega tedna. V določenih scenarijih bi o končni razvrstitvi lahko odločalo šele Svetovno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu, ki se bo zaključilo na predzadnji dan aktualnega leta.

Tudi po kriteriju ratinga bodo očitno odločale minimalne razlike. Največji osmoljenec je sicer Francoz Alireza Firouzja, ki je bil še pred dobrim mesecem tretji igralec na svetovni ratinški lestvici, s slabimi predstavami na otoku Man in v Saint Louisu, kjer je bil predzadnji, pa je izgubil skoraj trideset točk in se od možnosti za kandidatski turnir bržčas poslavlja. Presenetljivo se je v igro z dobrimi predstavami in drugim mestom na pokalu Sinquefield vključil Lenier Dominguez, ki bi bil v primeru svoje uvrstitve z 41 leti tudi najstarejši udeleženec kandidatskega turnirja. Kot rečeno bo za dokončen seznam udeležencev očitno potrebno počakati prav do konca iztekajočega se leta.